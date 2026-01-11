Γιώργος Λιανός: Στο φετινό «Survivor» η συμμετοχή του κοινού θα είναι δυνατή και θα μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Σε λίγες μόλις ώρες πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ ο νέος κύκλος του «Survivor», όπου Αθηναίοι και Επαρχιώτες θα δώσουν τις δικές τους μάχες για την επιβίωση. Ο οικοδεσπότης του ριάλιτι, Γιώργος Λιανός, μίλησε για τα όσα πρόκειται να συμβούν, αναφέροντας ότι η συμμετοχή του κοινού θα είναι πολύ έντονη.

Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης του «Survivor», και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (11.01.2026). Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Λιανός στόχος τους είναι το παιχνίδι να είναι πιο απρόβλεπτο για τους παίκτες.

«Σχεδόν όλες οι ετοιμασίες έχουν γίνει, το μυαλό είναι ήδη εκεί. Τους παίκτες τους διαφοροποιεί το φυσικό περιβάλλον, ο τρόπος που μεγάλωσαν, οι προσλαμβάνουσες αλλάζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Νομίζω ότι διαφοροποιεί το φετινό “Survivor” ότι κανείς δεν μπαίνει για την εμπειρία. Θέλουν όλοι να φτάσουν μέχρι το τέλος», τόνισε αρχικά.

«Αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι ότι η συμμετοχή του κοινού θα είναι δυνατή και θα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Στόχος μας είναι να γίνει ακόμη πιο απρόβλεπτο. Οι παίκτες να μην ξέρουν τι να περιμένουν και ανά πάσα στιγμή να έρχεται μία έκπληξη που μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Ένα κομμάτι μου έχει μείνει για πάντα στο νησί. Κάθε πρόγραμμα κρύβει τις εκπλήξεις του. Το μεγάλο μυστικό που το λέω από την αρχή σε όλα τα παιδιά είναι ότι όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολλά άτομα θα συνδεθούν μαζί σου», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιανός.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής κλήθηκε να επιλέξει τις στιγμές που ξεχωρίζει από τους κύκλους του Survivor που έχει παρουσιάσει και ομολόγησε: «Έχω πάρα πολλές στιγμές να σκεφτώ, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιες.

Έχουν γραφτεί viral στιγμιότυπα, επικοί τσακωμοί στα συμβούλια, ανταρσίες, κάμεραμαν να κυνηγάνε παίκτες μέσα στη ζούγκλα. Τα πάντα έχει αυτό το παιχνίδι και πάντα είναι απρόβλεπτο. Έχουμε να δούμε Survivor σχεδόν ενάμιση χρόνο και μας λείπει παράφορα».

Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα του ριάλιτι θα γίνει απόψε στις 21:00 και ο κόσμος θα δει για πρώτη φορά όλους τους παίκτες.