“Εμένα δεν μου έχει συμβεί κακή συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής” δήλωσε ο Γιώργος Κοψιδάς.

Ο Γιώργος Κοψιδάς φιλοξενήθηκε στο Love it με την Ιωάννα Μαλέσκου και μίλησε μεταξύ άλλων για το Me Too.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμένα με βρήκε στον Άγιο Δομίνικο, δεν το έζησα εδώ. Συνέβαλε πολύ και αυτό που περάσαμε με τον κορονοϊό, ο εγκλεισμός. Ήμασταν πιεσμένοι και ήρθε μια ευκαιρία να εκτονωθούν όλα αυτά. Καλώς έγινε γιατί κάποια άσχημα πράγματα που έχουν συμβεί, έπρεπε να ειπωθούν.

Εύχομαι από εδώ και πέρα, όταν συμβαίνει κάτι, να μπορούμε να έχουμε το θάρρος να το πούμε επί τόπου και όχι μετά από χρόνια επειδή φοβόμαστε να μιλήσουμε. Οι άνθρωποι πλέον δεν θα καταπιέζονται, θα μιλάνε πιο ελεύθερα και δεν θα επιτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές», είπε ο Γιώργος Κοψιδάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Κοψιδάς είπε στη συνέχεια: «Εμένα δεν μου έχει συμβεί κακή συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Και πώς βάζεις τα όριά σου και πώς θες να ζήσεις.

Μια φορά σε μια συνεργασία συνέβη κάτι που το θεώρησα πολύ άσχημο και αποχώρησα. Τις υπόλοιπες φορές που ζορίστηκα κι επέλεξα να μείνω, το έκανα γιατί ήθελα να πάρω εγώ ένα μάθημα, να δουλέψω κάποια θέματα δικά μου που μου ήρθαν στην επιφάνεια με αυτό το γεγονός και τελικά βγήκα κερδισμένος».