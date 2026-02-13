Γιώργος Κουβαράς: Η ΕΡΤ έχει καθήκον να έχει ψυχαγωγικές εκπομπές, είναι μέσα στις υποχρεώσεις της

Τόσο στο ψυχαγωγικό κομμάτι της ΕΡΤ όσο και στις αλλαγές που σημειώνονται στις εκπομπές, όπως σ’ αυτή του Κώστα Τσουρού, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κουβαράς στις δηλώσεις που παραχώρησε την Παρασκευή στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και την δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

«Νομίζω πως η ΕΡΤ εκτός από την ενημέρωση, που είναι δουλειά του ΕΡΤnews, έχει καθήκον να έχει ψυχαγωγικές εκπομπές. Έχει και πολύ ωραίες σειρές. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις της δημόσιας τηλεόρασης αυτό και πρέπει αυτές οι εκπομπές να ‘χουν μια ποιότητα, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, που νομίζω πως η ΕΡΤ κάνει το καλύτερο δυνατό» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της ΕΡΤ, Γιώργος Κουβαράς.

«Οι μειώσεις στη διάρκεια των εκπομπών είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στα κανάλια με βάση μια στρατηγική επιλογή που κάνουν, με βάση τα νούμερα τηλεθέασης και τη διαφήμιση. Είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζω εγώ και θα ήταν τελείως άδικο να τα σχολιάσω γιατί θα ‘ναι σαν να μιλάω για κάτι που δεν ξέρω» τόνισε.

«Είμαι φαν της Eurovision, την παρακολουθώ φανατικά από μικρός. Κάθε χρόνο σχεδόν, τα τελευταία χρόνια, κάνουμε ένα πάρτι Eurovision στο σπίτι μου. Θα τη δω και φέτος και θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσες οι φετινές συμμετοχές. Υπάρχουν κάποιες που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να μας πάνε και πολύ ψηλά. Εμένα μ’ αρέσει το Ferto» πρόσθεσε, ο Γιώργος Κουβαράς στο πρωινό μαγκαζίνο του STAR.