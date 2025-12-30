Media

Γιώργος Κουβαράς: Παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης, δεν είμαι όμως «νουμεράκιας»

"Όταν μια φορά έχουμε κάνει μια καλή εκπομπή και δεν πάμε καλά, στεναχωριέμαι" παραδέχεται ο Γιώργος Κουβαράς
Γιώργος Κουβαράς
Γιώργος Κουβαράς

Στα νούμερα τηλεθέασης και στο πλεονέκτημα που θεωρεί πως έχει η ΕΡΤ έναντι των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κουβαράς στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον συνάδελφο του, Αλέξανδρο Ρούτα.

“Η αλήθεια είναι πως είναι πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο της ενημέρωσης να κάνει μια ψυχαγωγική εκπομπή. Παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης, δεν είμαι όμως νουμεράκιας.

Δηλαδή, όταν μια φορά έχουμε κάνει μια καλή εκπομπή και δεν πάμε καλά, στεναχωριέμαι” τόνισε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

“Σ’ αυτόν τον τομέα πιστεύω πως η ΕΡΤ έχει το πλεονέκτημα να μην ορίζει το περιεχόμενο της μόνο με βάση τα κέρδη και έτσι πρέπει να κάνει”.

“Δηλαδή αν είναι η δημόσια τηλεόραση να παράγει προϊόν μόνο και μόνο με βάση την τηλεθέαση, νομίζω πως θα χάσει τον προσανατολισμό της” υπογράμμισε, παράλληλα, ο Γιώργος Κουβαράς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο Happy Day του Alpha.

