Συμβαίνει τώρα:
Media

Γιώργος Κουβαράς: Θεωρώ προσβλητικό να αναφερόμαστε στους τηλεθεατές άνω των 54 ως «ΚΑΠΗ»

«Προσωπικά, απευθύνομαι στο σύνολο των τηλεθεατών, δεν διακρίνω με βάση την ηλικία», πρόσθεσε
Γιώργος Κουβαράς
O Γιώργος Κουβαράς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τόσο στην Αφροδίτη Γραμμέλη όσο και στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, για τα σχόλια που έκαναν για την εκπομπή «Παρέα» της ΕΡΤ, κλήθηκε να δώσει απάντηση ο Γιώργος Κουβαράς.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έδωσε δηλώεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον  Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα το Σάββατο (07.03.2026) στον Alpha. Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Κουβαράς ξεκαθάρισε ότι το κοινό άνω των 54 ετών δεν είναι «ΚΑΠΗ». 

«Είναι δικαίωμα της Αφροδίτης Γραμμέλη να γράφει ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου κάνουν κριτική, καθόλου. Τώρα, από κει και πέρα, για τα “ΚΑΠΗ” δε θέλω να μπω σ’ αυτή τη λογική. Θεωρώ προσβλητικό να αναφερόμαστε στους τηλεθεατές, οι οποίοι είναι άνω των 54, έτσι.

Εγώ, προσωπικά, απευθύνομαι στο σύνολο των τηλεθεατών, δε διακρίνω με βάση την ηλικία. Αν αύριο γίνει μια εκπομπή για το βιβλίο στην ΕΡΤ και κάνει 1,5% – 2%, θεωρούμε ότι πρέπει να κοπεί; Δεν ξέρω, ένα ερώτημα κάνω», επισήμανε, αρχικά, ο έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Βλέπω την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τον Ουγγαρέζο και τον Μικρούτσικο, δεν το λέω για να φανώ καλός, μου αρέσουν. Δε θέλω να ακυρώσω το όποιο δικαίωμα του Ουγγαρέζου να εκφράσει μια άποψη, το λέω αυτό γιατί και τον ίδιο προσωπικά του ‘χω κάνει συνέντευξη στο ραδιόφωνο και τον γνωρίζω», πρόσθεσε ο Γιώργος Κουβαράς.

«Νομίζω, όμως, ότι είναι λίγο γενικόλογος και αφοριστικός στο σχόλιο του για την ΕΡΤ άρα πιστεύω ότι αδικεί και τον εαυτό του, γιατί έχει μια ματιά στα πράγματα διεισδυτική», συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιώργος Κουβαράς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο του Alpha.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
203
82
53
43
Media: Περισσότερα άρθρα
Μπαμπά σ' αγαπώ: Η Ευριπίδης βάζει εμπόδια στον Ηρακλή που θα τον φέρουν στα όρια του
Ο Νίκος είναι έξαλλος με το ραντεβού της Βιργινίας με τον Μανώλη, ιδίως όταν κατά παράκληση της Στέλλας πρέπει να της κρατήσει τα παιδιά για να μπορέσει να βγει με τον επίδοξο μνηστήρα της
Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Η Ευριπίδης βάζει εμπόδια στον Ηρακλή που θα τον φέρουν στα όρια του
Newsit logo
Newsit logo