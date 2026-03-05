Γιώργος Λάγιος: «Μη συγκρίνουμε τη Μαρία Μπακοδήμου με τον Τάσο Τρύφωνος, ανόμοια πράγματα»

«Θα ήθελα να δω τη Μαρία Μπακοδήμου λίγο πιο αυστηρή στον Αδύναμο Κρίκο» είπε ο Γιώργος Λάγιος.

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου παραχώρησε ο Γιώργος Λάγιος, ο οποίος απάντησε και για τη Μαρία Μπακοδήμου.

«Η Μαρία Μπακοδήμου είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, θα ήθελα να τη δω λίγο πιο αυστηρή στον Αδύναμο Κρίκο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λάγιος.

Ο Γιώργος Λάγιος είπε στη συνέχεια: «Το παιχνίδι είναι ωραίο και η Μαρία είναι καταπληκτική. Δεν της έχω στείλει μήνυμα, θα της στείλω όταν περάσει λίγος χρόνος κάτι πιο εποικοδομητικό. Επιτυχία πάντα θα έχει η Μαρία, έχει άστρο και ταλέντο. Θα ήθελα να τη δω να “μαλώνει” τους παίκτες.

Μπορεί να φοβάται να είναι αυστηρή με τους παίκτες γιατί τους λυπάται. Δεν θέλει καμία λύπηση! Μη συγκρίνουμε τη Μαρία με τον Τάσο Τρύφωνος, ανόμοια πράγματα. Η Μαρία είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, ίσως αυτό τη δυσκόλεψε στο να είναι αυστηρή σε αυτό το ρόλο».