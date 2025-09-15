Γιώργος Λιάγκας: Πρεμιέρα για το «Πρωινό» με βελάκια και τριαντάφυλλα στους συνεργάτες του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και υποδέχτηκε με το δικό του τρόπο, παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο παρουσιαστής θα δώσει και φέτος τη μάχη για την πρωτιά στην πρωινή «ζώνη» με τον ανταγωνισμό να είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

“Επειδή έχω άγχος πάντα τα πρώτα λεπτά της νέας χρονιάς, μη μιλήσω πολύ και τα κάνω σαλάτα. Πάμε να υποδεχτούμε τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες μου”, είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο ξεκίνημα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και άρχισε να υποδέχεται ένα ένα τα μέλη της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίπλα του ο Γιώργος Λιάγκας θα έχει φέτος τους: Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνο Κατσαρίδη, Ποσειδώνα Γιαννόπουλο και τον Σταύρο Μπαλάσκα.

Ο παρουσιαστής έδωσε σε όλες τις γυναίκες της ομάδας από ένα τριαντάφυλλο και στους άντρες από έναν στόχο με βελάκια για να κάνουν εύστοχα σχόλια όπως χαρακτηριστικά είπε.

Εν τω μεταξύ έξαλλος με την διοίκηση της εκπομπής «Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, έγινε ο Σπύρος Μπιμπίλας, καθώς, όπως ισχυρίζεται, του έταξαν να πάει στην πρεμιέρα που έχει προγραμματιστεί για σήμερα (15.09.2025) αλλά τελευταία στιγμή του το ακύρωσαν.