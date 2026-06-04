Γιώργος Λιανός: «Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνου με το Survivor, μιλάμε καθημερινά με τον Σταύρο Φλώρο»

Για το τραγικό ατύχημα του Σταυρού Φλώρου στο Survivor αλλά και το μέλλον του ριάλιτι μίλησε ο Γιώργος Λιανός στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, όπως είδαμε σήμερα (4/6/2026), για πρώτη φορά από τότε που γύρισε στην Ελλάδα.

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε αυτό το ατύχημα, σταμάτησε η προσπάθεια όλων των παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο, περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέψει δυνατός, γερός, μας έδωσε ένα μάθημα ζωής», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός που γύρισε πριν λίγες μέρες από τον Άγιο Δομίνικο όπου γίνονταν τα γυρίσματα του Survivor.

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«Δεν ξέρω τι θα κάνω τηλεοπτικά, θέλω να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και από τον Σεπτέμβριο βλέπουμε. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνου με το Survivor. Εννοείται ότι έπρεπε να σταματήσει τώρα, πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία μαζί του».

«Το καλό είναι ότι έχει στο πλευρό του δύο άνδρες ισχυρούς που θα τον στηρίξουν από εδώ και πέρα», τόνισε ο Γιώργος Λιανός.