Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε τον είδα να χαίρεται σαν μικρό παιδί

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το μοιράζεται δημοσίως με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο γνωστός παρουσιαστής έκανε μια σειρά με αναρτήσεις με την τελευταία να είναι η πιο συγκλονιστική. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην τελευταία του συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο πλατό του «The Voice», όπου είχε πει για εκείνον πολλά κολακευτικά λόγια. Περιέγραψε, λοιπόν, ότι ο αξέχαστος τραγουδιστής χαιρόταν σαν μικρό παιδί, ενώ ταυτόχρονα του έδωσε την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν, ζητώντας του να του μάθει να τραγουδάει.

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«Με τον Γιώργο γνωριζόμασταν από τις αρχές του 1990… Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκαμε… Του είπα ότι ένιωθα για εκείνον, δημόσια…Ότι ένιωθα… Και τον είδα κάποια στιγμή να χαίρεται σαν μικρό παιδί… Γιώργο θα είμαι στην ομάδα σου φίλε, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε και θα με μάθεις να τραγουδάω… Γεια σου ρε Γιώργο… Γεια σου ρε Μάγκα… Καλό ταξίδι», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Όσα είχε δηλώσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο «The Voice»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε εμφανιστεί ως «διαγωνιζόμενος» έκπληξη και είχε τραγουδήσει το κομμάτι «Tequila». Οι τέσσερις κριτές είχαν γυρίσει τις καρέκλες τους και εκείνος είχε επιλέξει την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, εξηγώντας τους λόγους.

Ακολουθεί ο απολαυστικός διάλογος ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Γρηγόρης Αρναούτογλου: Λοιπόν Γιώργο, επιλέγω εσένα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Έκανες τη σωστή κίνηση. Ακούγομαι; Με έχετε κλειστό; Μου έχετε φιμώσει το στόμα!

Γιώργος Καπουτζίδης: Δε φιμώνεται. Το έχουμε προσπαθήσει, δε γίνεται. Μίλα…

Έλενα Παπαρίζου: Μισό λεπτό. Γιατί επιλέγεις τον Γιώργο;

Γιώργος Μαζωνάκης: Να μη σε νοιάζει.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μεγάλος καλλιτέχνης. Το ξέρουμε τώρα αυτό. Δεν πίστευα ότι ο Γιώργος θα ταίριαζε εδώ στο “The Voice” όταν άκουσα ότι θα ‘ρθει.

Γιώργος Μαζωνάκης: Χαμαιλέων.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ναι. Και γιατί πίστευα ότι δε θα ταίριαζε στο show. Και είναι η έκπληξη πραγματικά, απ’ όλους που κατά καιρούς έχει περάσει. Ο Γιώργος είναι μια, θα έλεγα, μια προσωπικότητα λίγο, λίγο έτσι διαφορετική, έτσι να το πω. Δεν τον θεωρώ άδικα Robbie Williams της Ελλάδας. Αλλά βεβαίως αυτό που μ’ αρέσει είναι ότι δεν κάνει τίποτα επιτηδευμένα. Ούτε το ντύσιμό του. Αυτά που κάνει τα κάνει γιατί τα νιώθει. Σ’ όποιον αρέσουν, σ’ όποιον δεν αρέσουν, ας πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Θα μπορούσα να συζητήσω μαζί του για κάποια πράγματα που μπορεί να διαφωνώ, αλλά επειδή είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης για μένα. Αυτό Γιώργο που έχεις βγάλει στο The Voice, η ευγένειά σου, η γλυκύτητα και ο τρόπος που μιλάς στα παιδιά με έχει συγκινήσει.

Γιώργος Μαζωνάκης: Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Χωρίς να πω κάτι για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Ο Χρήστος ξέρουμε ότι είναι πολύ γλυκός, ο Πάνος επίσης, η Έλενα τόσα χρόνια. Εσύ ήσουν η έκπληξη και θέλω να περάσουμε μαζί το 2025.

Γιώργος Μαζωνάκης: Με συγκινείς. Με συγκινείς. Με συγκινείς και με τιμάς. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ.