Ο ΑΝΤ1 διοργάνωσε δείπνο ενόψει της νέας σεζόν – Όλοι οι παρουσιαστές ήταν εκεί

Μια ξεχωριστή βραδιά για την ομάδα του ΑΝΤ1 ήταν η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και στελέχη συναντήθηκαν σε ένα δείπνο λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσία του προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού.

Η βραδιά που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, και έδωσε την ευκαιρία, εν όψει της νέας σεζόν, σε γνώριμα και νέα πρόσωπα να συναντηθούν μακριά από τα πλατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τους χαιρετισμούς τους έστειλαν και όσοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η Φαίη Σκορδά, ο Σάκης Ρουβάς και ο Θοδωρής Κυριακού

Ο Θοδωρής Κυριακού και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Πέτρος Κουσουλός

Οι Μαρία Σαράφογλου, Γιώργος Λιάγκας, Βασίλης Χιώτης, Σία Κοσιώνη, Βασίλης Παπαδρόσος, Άκης Παυλόπουλος

Η νέα σεζόν ξεκινάει με τον ΑΝΤ1 να επενδύει δυναμικά στην ενημέρωση και, παράλληλα, να συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυθεντική ψυχαγωγία και την υψηλής ποιότητας μυθοπλασία.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η βραδιά ανέδειξε τη δύναμη μιας δεμένης ομάδας με πρόσωπα που μοιράζονται, δημιουργούν και προχωρούν μαζί.