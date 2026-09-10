«Κλείδωσε» η επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1

Ο κύβος ερρίφθη και η απόφαση είναι οριστική. Η Φαίη Σκορδά πήρε κι επίσημα το «πράσινο φως» από τη διοίκηση του ΑΝΤ1 για να αναλάβει τη δική της, ολοκαίνουργια εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Μετά από ένα μπαράζ συζητήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού, το κανάλι του Αμαρουσίου αποφάσισε να επενδύσει στο ισχυρό brand name της παρουσιάστριας, ενεργοποιώντας ξανά την πρωινή του ζώνη. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, η καινούργια εκπομπή του ΑΝΤ1, με τη Φαίη Σκορδά θα ξεκινά γύρω στις 10 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στη μία το μεσημέρι.

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Η θεματολογία της θα είναι αμιγώς ψυχαγωγική, αφήνοντας εκτός τη «σκληρή» επικαιρότητα. Η ενημέρωση θα έχει θέση μόνο αν η τρέχουσα ειδησεογραφία το επιτάσσει, και αυτό αποκλειστικά μέσω έκτακτων συνδέσεων με τους δημοσιογράφους του ενημερωτικού τομέα του σταθμού.

Στόχος του σταθμού και της παρουσιάστριας είναι να δώσουν έμφαση στη θετική πλευρά της ψυχαγωγίας, το χιούμορ, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, προσφέροντας μία ευχάριστη εναλλακτική πρόταση για τα πρωινά του διημέρου.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Ήδη οι μηχανές στον ΑΝΤ1 εργάζονται πυρετωδώς και μέσα στις επόμενες ημέρες η Φαίη Σκορδά θα ξεκινήσει επαφές με πρόσωπα για να στελεχώσει την ομάδα της, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.