Γιώργος Παράσχος: Είμαι καλύτερα στην υγεία μου, δεν το ξεπεράσαμε αλλά το έχουμε σε μερική καταστολή

Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο και για τη σημασία που δίνει στην αγκαλιά μίλησε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Γιώργος Παράσχος στη συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και τη δημοσιογράφο Μυρσίνου Κοντού στον ΣΚΑΪ.

«Είμαι καλύτερα. Δεν το ξεπεράσαμε, το έχουμε ακόμα αλλά το έχουμε σε μερική καταστολή. Είναι δύσκολο να μεταδώσεις αυτό που έχεις καταλάβει από τη δική σου πάθηση, πως πρέπει δηλαδή να το δει ο άλλος. Πρέπει μέσα σου να κατέβεις πολλά επίπεδα κάτω, να ηρεμήσεις. Είναι η αγάπη, είναι η συγχώρεση πολύ πιο δύσκολη γιατί πρώτα απ’ όλα πρέπει να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Μετά τους γύρω μας και να παρακαλάμε μακάρι, σε όσους έχουμε κάνει κακό να μας συγχωρέσουν κι αυτοί», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Παράσχος.

«Πρέπει να μου πήρε περίπου έναν μήνα να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα που δέχθηκα από τον κόσμο. Ήταν κάποιες ευχές, που ήταν εγκάρδιες και δεν μπορούσα να μην το κάνω. Ήταν και κάποια μηνύματα που ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσα να μην την δώσω.

Το ωραίο ήταν ότι με έβλεπαν στον δρόμο, δεν με χαιρετούσαν και μου έκαναν κατευθείαν αγκαλιά. Δεν ξέρεις πόσο ψυχικά χαρούμενο με έκανε αυτό το πράγμα».

«Τελικά η αγκαλιά είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ βασικό το να υπάρχει στη ζωή μας η αγκαλιά. Μακάρι η αγκαλιά να μη χαθεί ποτέ μέσα στο σπίτι γιατί, αν παρατηρήσεις μέσα στο σπίτι μας, δεν υπάρχουν οι αγκαλιές.

Το λέω και συγκινούμαι γιατί είναι το πιο μεγάλο και το πιο ουσιαστικό πράγμα στον κόσμο. Η αγκαλιά μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους, η ουσιαστική αγκαλιά», συμπλήρωσε, συγκινημένος, ο Γιώργος Παράσχος στον ΣΚΑΪ.