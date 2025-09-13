Γιώργος Θαναηλάκης: «Το “Deal” ήρθε σε μια στιγμή που έτσι κι αλλιώς ψαχνόμουν, ήθελα να κάνω και κάτι διαφορετικό»

Για την απόφαση να δεχθεί να παρουσιάσει το Deal, στο πρόγραμμα του Alpha, αλλά και για την εμπειρία των γυρισμάτων μίλησε ο Γιώργος Θαναηλάκης όταν βρέθηκε καλεσμένος του Νίκου Μάνεση, στην πρεμιέρα της ενημερωτικής του εκπομπής, το πρωινό του Σαββάτου.

«Έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα για την δεύτερη σεζόν του “Deal” και έχουμε φτάσει περίπου στη μέση. Γύρω στα 90 επεισόδια. Γυρίζουμε από τον Μάιο, σταματήσαμε αρχές Ιούλιου και ξαναξεκινήσαμε την περασμένη Δευτέρα», τόνισε, αρχικά, ο γνωστός αθλητικογράφος.

«Πρεμιέρα έχουμε την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου με τρομερό κάστινγκ! Συνεχίζουν βέβαια τα πρόσωπα που είχαν μείνει από πέρσι αλλά συνεχώς μπαίνουν καινούργια και έχουμε φοβερές προσωπικότητες», είπε ακόμα.

«Ίσως, αν είχε έρθει η πρόταση νωρίτερα, να με είχε προβληματίσει αρκετά. Ή μπορεί να έκανα και μόνο τηλεπαιχνίδια. Ήρθε σε μια στιγμή που έτσι κι αλλιώς γενικά ψαχνόμουν, δηλαδή ήθελα να κάνω και κάτι διαφορετικό», συμπλήρωσε εν συνεχεία ο Γιώργος Θαναηλάκης στην εκπομπή του Alpha.