Γιώργος Τσαλίκης: «Για το Don’t Forget the Lyrics δεν είχα πρόταση, πήρα εγώ τηλέφωνο»

«Σχεδόν 30 χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά δεν έχει βρεθεί κανείς, ούτε επιχειρηματίες, ούτε εταιρεία, ούτε χορηγός, να επενδύσει σε μένα και να μου πει πάρε ένα ευρώ», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (07.08.2025) ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του κομματιού με τίτλο «Βρε καλώς το», μίλησε και για την τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σχεδόν 30 χρόνια σ’ αυτή τη δουλειά δεν έχει βρεθεί κανείς, ούτε επιχειρηματίες, ούτε εταιρεία, ούτε χορηγός, να επενδύσει σε μένα και να μου πει πάρε ένα ευρώ. Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει με την πίστη μου στο Θεό, τη βοήθεια του κόσμου, κάποιων ανθρώπων που ήταν δίπλα μου και με δική μου δουλειά», ανέφερε στη συζήτηση ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Το μεγαλύτερο παράσημο που μου έχει δώσει ο κόσμος είναι ότι είμαι καλός performer. Αυτό κεφαλαιοποιώ και με αυτό πορεύομαι. Δεν είναι πανάκεια για μένα το να χρειάζομαι συνέχεια hits, όπως ίσως χρειάζονται κάποια νέα παιδιά που τώρα ξεκινάνε. Αν είναι να έρθει ένα hit, καλώς να έρθει», υπογράμμισε ο τραγουδιστής.

«Δεν λέω την άποψή μου ούτε για να γίνω viral, ούτε για να παίξω στα sites. Αν με πουν “γραφικό”, σημαίνει ότι έχουν μπει στη διαδικασία να ακούσουν την άποψή μου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο», πρόσθεσε ο Γιώργος Τσαλίκης αμέσως μετά.

«Για το Don’t Forget the Lyrics δεν είχα πρόταση, πήρα εγώ τηλέφωνο. Είδα το trailer και, επειδή έβλεπα παλιότερα το αντίστοιχο με τον Καπουτζίδη και μου άρεσε, έστειλα μήνυμα σε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΑΝΤ1 και έκανα το δοκιμαστικό. Πήγε πάρα πολύ καλά αλλά έμαθα ότι η Έλλη Κοκκίνου έκανε ένα καταπληκτικό δοκιμαστικό και ο ΑΝΤ1 θέλει να επενδύσει σε μία καινούργια γυναικεία παρουσία», είπε ο Γιώργος Τσαλίκης, ενώ αποκάλυψε ότι είχε πρόταση και για καθημερινή εκπομπή φέτος το καλοκαίρι.