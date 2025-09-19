GNTM 2025: Οι κούκλοι αδελφοί και η κόρη γνωστού βολεϊμπολίστα που τρέλαναν τους κριτές

Πρεμιέρα έκανε το GNTM το βράδυ της Παρασκευής (19/9/25) με την πρώτη οντισιόν για τον φετινό κύκλο. Τα επίδοξα μοντέλα στάθηκαν μπροστά από τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Έντι Γαβριηλίδη ελπίζοντας να περάσουν στην επόμενη φάση.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του επεισοδίου, οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με τον 23χρονο Ανέστη και τον 20χρονο Εντουάρντο. Τα δύο αδέλφια έκαναν πασαρέλα με μαγιό και κέρδισαν 5 «ναι» για την επόμενη φάση του GNTM.

Τα αδέρφια με ιταλική καταγωγή, πήγαν στο τηλεοπτικό fashion project του Star «για τελικό και για τη νίκη» όπως δήλωσαν, για να συμπληρώσουν ότι μεταξύ τους έχουν «υγιή ανταγωνισμό».

Από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν και κατάφεραν να περάσουν στο επόμενο στάδιο του show, είναι και η Μικαέλα Κράβαρικ.

Είναι κόρη του γνωστού βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ και πέρασε στο Bootcamp με τέσσερα ναι.

Στην αρχή του πρώτου επεισοδίου του show οι κριτές καλωσόρισαν τα επίδοξα μοντέλα που ανυπομονούσαν να βρεθούν μπροστά στους κριτές και να πάρουν ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση.

«Έχουμε συγκλονιστεί φέτος, είναι το καλύτερο κάστινγκ ever» δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.