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Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα του «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega: Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως όχι

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε εδώ, πίσω από τις κάμερες», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, στο ξεκίνημα της εκπομπής
Σίσσυ Χρηστίδου
Σίσσυ Χρηστίδου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τη συχνότητα του Mega, το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Με ένα πλατύ χαμόγελο και τη χαρακτηριστική άνεση που την διακρίνει, η παρουσιάστρια είπε την πρώτη «καλημέρα» μέσα από το ολοκαίνουριο πλατό και έδωσε υπόσχθεση για έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου, άφησε πίσω τα Σαββατοκύριακα και μετακόμισε στην καθημερινή πρωινή ζώνη, δίνοντας το σύνθημα για το πιο ζεστό και χαμογελαστό ξεκίνημα της ημέρας στις 09:40. Στο πλευρό της βρίσκονται οι σταθεροί συνοδοιπόροι της – ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου – έτοιμοι να ισορροπήσουν με μαεστρία ανάμεσα στην ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε εδώ, πίσω από τις κάμερες. Θα περιμένουμε σιγά σιγά να σας δείξουμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως, όχι. Είμαστε πιστοί σε αυτά που αγαπάμε. Είμαστε έτοιμοι να περνάμε μαζί σας το κάθε πρωινό», είπε στην έναρξη της εκπομπής η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη, στην εταιρεία παραγωγής, στο κανάλι, στον κύριο Μαρινάκη, όλους σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η παρουσιάστρια.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» γυρίζει σελίδα, μεγαλώνει την παρέα του και υπόσχεται να ομορφύνει τα πρωινά μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

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