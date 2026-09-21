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Ζήνα Κουτσελίνη: «Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό» – Χαμόγελα στην πρεμιέρα της εκπομπής

«Πραγματικά, πίνω τον πρώτο μου καφέ τώρα και το εννοώ, γιατί περιμένω να τον πιω μαζί σας χαλαρά», είπε μεταξύ άλλων η Ζήνα Κουτσελίνη
Ζήνα Κουτσελίνη
Η Ζήνα Κουτσελίνη στο ξεκίνημα της εκπομπής
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Με λάμψη, χαμόγελα και ανεβασμένη διάθεση πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» μέσα από τη συχνότητα του Star Channel. Η παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη καλωσόρισε τους τηλεθεατές και έδωσε το στίγμα της νέας επαγγελματικής προσπάθειας που κάνει, με τους στενούς συνεργάτες της.

Με τη χαρακτηριστική της αμεσότητα, η Ζήνα Κουτσελίνη υποσχέθηκε να κρατά την καλύτερη συντροφιά στους τηλεθεατές κάθε πρωί, συνδυάζοντας την επικαιρότητα με ανάλαφρες στιγμές. «Καλημέρα! Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω για να βγούμε» είπε αρχικά με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της.

Αμέσως μετά ανέφερε πως: «Πραγματικά, πίνω τον πρώτο μου καφέ τώρα και το εννοώ, γιατί περιμένω να τον πιω μαζί σας χαλαρά. Από τις 5 που είμαι στον δρόμο δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό στη διαδρομή για να φτάσω ως εδώ. Οπότε λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, θα πίνουμε παρέα τον πρώτο καφέ, μαζί».

Και πρόσθεσε: «Και αυτό τα λέει όλα. Σε αυτό το μαζί που τόσα χρόνια έχω επενδύσει. Και έχω επενδύσει στις γυναίκες πολλά χρόνια τώρα. Γι’ αυτό, λοιπόν, δεν υπάρχει “Πρώτος Καφές” χωρίς γυναικείο… σουσού».

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη βρίσκονται ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η δημοσιογράφος Λιλή Πυράκη, καθώς και οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας.

Η ομάδα της εκπομπής έδειξε από τα πρώτα λεπτά εξαιρετική χημεία, κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχία της.

Πρώτη καλεσμένη στο αναπαυτικό σαλόνι της εκπομπής ήταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Η λαμπερή παρουσιάστρια και μοντέλο μοιράστηκε όλα τα highlights και τα παρασκήνια από την επερχόμενη πρεμιέρα του GNTM 7, δίνοντας μια αποκλειστική γεύση για όσα πρόκειται να δούμε στις οθόνες μας.

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