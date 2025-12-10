Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Αλίκη δεν θα ελευθερώσει τον Ρήγα αν δεν πάρει πίσω όλα όσα του ζητάει

Κορυφώνεται η αγωνία στο επόμενο επεισόδιο του Grand Hotel που θα παίξει το βράδυ της Τετάρτης (10.12.2025) στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να κρυφτούν από τον αστυνόμο Κομνηνό που νιώθει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Η Αλίκη συνεχίζει να πιέζει τον Ρήγα, ο οποίος βρίσκεται ακόμη κλεισμένος στο κελί σε άθλια κατάσταση, αλλά χωρίς να υποχωρεί. Η Σοφία συνεχίζει να συγκρούεται με τον Αλέξανδρο για το θέμα του Άρη, ενώ η Κυβέλη αρχίζει να έχει υποψίες για τον Διονύση. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του Grand Hotel που παίζεται στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Η Φρίντα, χωρίς να το ξέρει ο Βλάσσης, προτρέπει τον Κίτσο να ανοίξει την κάβα. Ο Ιορδάνης τρομάζει όλο και περισσότερο από την συμπεριφορά της Ελπίδας, αλλά κανείς δεν τον προσέχει. Η Σοφία συνεχίζει να συγκρούεται με τον Αλέξανδρο για το θέμα του Άρη, ενώ η Κυβέλη αρχίζει να έχει υποψίες για τον Διονύση. Η συγκέντρωση του Χαραλάμπη φέρνει στο μαχαλά φτωχούς και πλούσιους, οι οποίοι θα ακούσουν μαζί την ιστορία του Πέτρου. Η Αλίκη συγκινείται, αλλά και φαίνεται να χαλαρώνει λίγο μετά από πάρα πολύ καιρό… Η βραδιά δείχνει να έχει επιτυχία για τον Χαραλάμπη, έχει όμως ένα απρόσμενο αγκάθι∙ την επικίνδυνη πολιορκία της Μελίνας.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ