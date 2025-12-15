Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Τρίτη 16 έως την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 21:00 στον ΑΝΤ1, που θα είναι τα τελευταία επεισόδια για το 2025.

Η Φρίντα πηγαίνει να βρει τον Βλάσση, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει τον έρωτά του για εκείνη. Η καταρρακτώδης βροχή θα εγκλωβίσει τον Χαραλάμπη και την Μελίνα κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας στην Μελίνα την τέλεια ευκαιρία να παγιδέψει τον Χαραλάμπη.

Grand Hotel: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 51ο: Η Αλίκη με τον Άρη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, όμως και οι δυο παραμένουν μπερδεμένοι κι αμήχανοι, ενώ ο Πέτρος ψάχνει την Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη και ο Ρήγας, κλεισμένος στο υπόγειο κελί, παλεύει να κρατηθεί ζωντανός. Η Φρίντα πηγαίνει να βρει τον Βλάσση, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει τον έρωτά του για εκείνη. Η καταρρακτώδης βροχή θα εγκλωβίσει τον Χαραλάμπη και την Μελίνα κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας στην Μελίνα την τέλεια ευκαιρία να παγιδέψει τον Χαραλάμπη, την ίδια στιγμή που η Θεώνη τον ψάχνει με αγωνία και ο Μάρκος τους παρακολουθεί. Ο Διονύσης δίνει τα ρούχα της Αλίκης στην Νάντια πιστεύοντας ότι έχει σκεφτεί το τέλειο σχέδιο, όμως ο πίνακας που έχει κρύψει στην αποθήκη θα τον προδώσει και θα κινήσει τις υποψίες τόσο της Κυβέλης όσο και του Άρη.

Επεισόδιο 52ο: Η υγεία του Ρήγα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Κυβέλη πιέζει την Αλίκη να τον απελευθερώσει. Ωστόσο η Αλίκη παραμένει αδιάλλακτη, αποφασισμένη να τον αναγκάσει να υπογράψει πρώτα την ακύρωση του γάμου τους και την επιστροφή του ξενοδοχείου στα χέρια της οικογένειάς της. Η επιλογή μένει στον Ρήγα, αν θα πεθάνει φυλακισμένος ή θα ζήσει χάνοντας το παιχνίδι. Η τακτική της Αλίκης, όμως, δεν την φέρνει σε ρήξη μόνο με την μητέρα της, αλλά και με τον Άρη, ο οποίος θέλει τον Ρήγα ζωντανό να οδηγείται στη δικαιοσύνη. Παράλληλα και η υγεία του Άρη επιδεινώνεται δραματικά και εγείρει σοβαρές ανησυχίες. Οι τύψεις του Χαραλάμπη που πρόδωσε την Θεώνη, τον οδηγούν στο ποτό και τα πράγματα δείχνουν ότι η απιστία του δεν θα μένει για πολύ ακόμα κρυφή. Ο Πέτρος βρίσκει τη Βενετώ Ερζέογλου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία του αποκαλύπτει τρομακτικές λεπτομέρειες για τη σφαγή στη Σμύρνη και τον ρόλο του Ρήγα σε αυτή. Το ζήτημα είναι αν θα καταφέρει να την πείσει να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει εναντίον του.

Grand Hotel: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 53ο: Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και η Αλίκη τρέχει να ζητήσει βοήθεια. Ένα φίλος του Διονύση, χειρουργός, τον αναλαμβάνει, χωρίς να ξέρει αν τελικά θα καταφέρει να τον σώσει. Ο Χαραλάμπης, μη αντέχοντας τις τύψεις, παίρνει την μεγάλη απόφαση και αποκαλύπτει όλη την αλήθεια στην Θεώνη… πως δηλαδή κοιμήθηκε με την Μελίνα. Έντρομος ο Ιορδάνης ακούει τον ψυχίατρο να του λέει πως χρησιμοποιεί το λίθιο ως αγωγή στους ψυχοπαθείς… κι αυτό τον κάνει να σκεφτεί έναν τρόπο να εκθέσει την Ελπίδα μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας! Ο Πέτρος φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος για τα πάντα. Είναι πια έτοιμος να μιλήσει στην Αλίκη, αλλά και να κάνει τον Ρήγα – και όχι μόνο – να πληρώσει για όσα έχει κάνει. Η Δούκισσα αποκαλύπτει τα σχέδια της Δέσποινας στον Νικόλα, πως δηλαδή ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα λαμβάνει ο Χρόνης που του αποκαλύπτει το μέρος που είναι φυλακισμένος ο Ρήγας. Λίγο πριν την Αστυνομία θα φτάσει εκεί η Αλίκη και θα βρει τον Ρήγα αιμόφυρτο, θύμα πυροβολισμού… Όλες οι υποψίες για το έγκλημα πέφτουν πάνω της, αλλά η συνάντησή της με τον Πέτρο θα τα «σβήσει» όλα…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ