Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Πανικός λόγω χολέρας, ο Ρήγας μεταφέρεται στο νοσοκομείο

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 26 έως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Πέτρος μαθαίνει, απογοητευμένος, πως η μάρτυρας για τη δολοφονία των προσφύγων έκανε πίσω και δεν θα καταθέσει. Ο Άρης, όμως, του λέει ότι είναι αποφασισμένος να λήξει αυτή την ιστορία και πάει ο ίδιος στην Πόλη για να τη βρει και να τη μεταπείσει. Πανικός έχει ξεσπάσει στο Grand Hotel λόγω της χολέρας με τον Ρήγα να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο…

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Ο Άρης συνέρχεται από το χτύπημα και δραπετεύει από το δωμάτιο που τον κλείδωσε ο Διονύσης. Ο Πέτρος, αποφασισμένος να εμποδίσει τον Ρήγα να καταθέσει εναντίον της Αλίκης, πάει στη Φρίντα, αλλά εκείνη δυσκολεύεται να τον εμπιστευτεί. Ο Ρήγας καταθέτει εναντίον της Αλίκης και η Κυβέλη εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα, λέγοντας όλα όσα γνωρίζει για τον Διονύση, με την ελπίδα να σώσει την κόρη της από τη φυλακή. Ο Ρήγας επιστρέφει στο ξενοδοχείο, αλλά στο δωμάτιό του τον περιμένει έξαλλος ο Πέτρος. Ο Πέτρος κι η Αλίκη μπαίνουν χέρι – χέρι στο Grand Hotel αποκαλύπτοντας σε όλους ότι είναι ζωντανός. Η Κυβέλη αποκαλύπτει στον Ρήγα ότι έχει στα χέρια της την ταυτότητά του ως Νικόλα Μήχα και τον απειλεί με σκοπό να της επιστρέψει το ξενοδοχείο και να δώσει διαζύγιο στην Αλίκη…

Εκεί, όμως, θα τον περιμένει ο Διονύσης ο οποίος είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει το σχέδιο εξόντωσής του. Η Αλίκη φοβάται για τη ζωή του Πέτρου, που δρα παρορμητικά διψασμένος για εκδίκηση, αλλά δεν καταφέρνει να τον συγκρατήσει. Ο Πέτρος εμφανίζεται στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου και προκαλεί τη Σοφία και τον Αλέξανδρο με τη στάση του. Ο Ρήγας βρίσκεται στα χέρια του Διονύση. Εκείνος ολοκληρώνει το σχέδιό του, αποκαλύπτοντας στον Ρήγα το πραγματικό του όνομα και πως αυτός ήταν ο εραστής της γυναίκας του, Λυδίας.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ