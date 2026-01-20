Grand Hotel – επόμενο επεισόδιο: Η Σοφία εκμυστηρεύεται στον Ιάσωνα τα εγκλήματά της

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στο νέο διπλό επεισόδιο του «Grand Hotel» που θα προβληθεί απόψε Τρίτη (20.01.2026) στις 21:00, μέσα από την συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Άρης νιώθει προδομένος όταν μαθαίνει ότι η Αλίκη του έκρυψε ότι ο Πέτρος είναι ζωντανός. Εκείνη, πληγωμένη και μπερδεμένη, προσπαθεί να του εξηγήσει τι νιώθει. Η υγεία του Ρήγα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο, όμως αρνείται ν’ αλλάξει γνώμη για την κατάθεσή του εναντίον της Αλίκης. Η Σοφία εκμυστηρεύεται στον Ιάσωνα τα εγκλήματά της, ενώ η Μελίνα εξομολογείται στον Παράσχο τι συνέβη με τον Χαραλάμπη.

Grand Hotel: Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Η Φρίντα ζητάει βοήθεια από την Κυβέλη εξηγώντας της τον ρόλο του μετρ στην φυλάκιση της Αλίκης κι εκείνη, δύσπιστη στην αρχή, αποφασίζει να το ψάξει.

Η Φρίντα ζητάει βοήθεια από την Κυβέλη εξηγώντας της τον ρόλο του μετρ στην φυλάκιση της Αλίκης κι εκείνη, δύσπιστη στην αρχή, αποφασίζει να το ψάξει.

Η Σοφία εκμυστηρεύεται στον Ιάσωνα τα εγκλήματά της, ενώ η Μελίνα εξομολογείται στον Παράσχο τι συνέβη με τον Χαραλάμπη. Εκείνος πέφτει από τα σύννεφα και ζητά εξηγήσεις, στριμώχνοντας ακόμα περισσότερο τον Χαραλάμπη που δεν ξέρει τι να κάνει με τον εκβιασμό του Χατζημήτρου.

Ο Πέτρος προσπαθεί να βρει τρόπο να σώσει την Αλίκη, ενώ ακόμα κρύβεται από όλους. Μαζί με τον Χαραλάμπη φαίνονται να είναι σε αδιέξοδο, μέχρι που αποφασίζουν ν’ αντιδράσουν…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ