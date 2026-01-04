Grand Hotel – spoiler: Η Αλίκη διώχνει τον Πέτρο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς η Αλίκη θυμώνει με τον Πέτρο, τον οποίο θεωρούσε νεκρό όλο αυτόν τον καιρό και του επιρρίπτει ευθύνης που την άφησε να υποφέρει μακριά του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού TV24, η Αλίκη βρίσκεται σε δεινή θέση στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, αφού όλες οι υποψίες για τον πυροβολισμό εναντίον του Ρήγα πέφτουν πάνω της. Η εμφάνιση του Πέτρου, όμως, θα τα αλλάξει όλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον συγχωρήσει τόσο εύκολα που την άφησε τόσο καιρό στην άγνοια.

Την ώρα που η Αλίκη ένιωθε ότι δεν έχει να κρατηθεί από κανέναν και από πουθενά, είδε μπροστά της τον Πέτρο. Προς στιγμή ένιωσε ότι τον φαντάζεται, αλλά τελικά η πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε φαντασία. Το πρώτο σοκ το διαδέχτηκε η έκπληξη. Και μετά μια σφιχτή αγκαλιά αφού η κοπέλα δεν ήθελε να τον αφήσει από κοντά της γιατί ένιωθε ότι θα τον ξαναχάσει. Αυτή τη συνάντηση το κοινό την περίμενε από την αρχή της σεζόν, αφού αρχικά όλοι πίστευαν ότι ο Πέτρος είναι πράγματι νεκρός. Εκείνος όμως επέστεψε και φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να αναζητήσει την αγαπημένη του Αλίκη και παράλληλα να ψάξει στοιχεία για να τιμωρηθεί ο Ρήγας για το κακό που έχει προκαλέσει. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα.

Ο Πέτρος έχει πολλούς εχθρούς, τους οποίους βόλευε πολύ ο θάνατός του. Ο κόμης Ντεσλόρ και η Σοφία, που μέχρι τώρα ήταν ήσυχοι ότι κανείς δεν θα πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία της αδελφής του της Βασιλικής, ο Ρήγας που θεωρεί ότι βγήκε από τη μέση ο εραστής της γυναίκας του, η Κυβέλη που η κόρη της δεν θα φύγει με έναν παρακατιανό, ο Χατζημήτρος αφού ο Χαραλάμπης αποκτά έναν ακόμη σύμμαχο που πέφτει στη φωτιά για εκείνον. Τα πράγματα όμως είναι δύσκολα και για τον ίδιο τον Πέτρο, αφού η Αλίκη δεν είναι εύκολο να δεχτεί ότι τόσο καιρό ζούσε και δεν έτρεξε να τη βρει, ενώ εκείνη τον θρηνούσε.

Η Αλίκη, μετά την υποτιθέμενη δολοφονία του Πέτρου, θάφτηκε κι εκείνη ζωντανή στο Grand Hotel. Δεν έβρισκε καμία παρηγοριά αφού αυτός όταν όλη της η ζωή. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να κάνει μέχρι και απόπειρα αυτοκτονίας πάνω από τον τάφο του κι αν δεν ήταν εκεί ο Άρης για να τη σώσει, θα ήταν αργά για εκείνη. Μετά το αρχικό σοκ, λοιπόν, κι αφού συνειδητοποιεί ότι ο Πέτρος ζει, η Αλίκη θυμώνει μαζί του: «Εγώ σε είχα τόσο καιρό για νεκρό κι εσύ ζεις με άφησες στο σκοτάδι να υποφέρω. Πώς μπόρεσες;», τον ρωτάει. «Άσε με να σου εξηγήσω», της απαντάει εκείνος.

«Τι να μου εξηγήσεις; Ξέρεις πόσο πονούσα; Πόσα βράδια ξενύχτησα κλαίγοντας; Πέθανες εσύ και πέθανα κι εγώ μαζί σου», του λέει κλαίγοντας.

«Ήμουν για καιρό αναίσθητος. Όταν συνήλθα ήμουν βαριά τραυματισμένος. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί σου, αλλά δεν με άφησαν για να μην κινδυνεύσεις περισσότερο», της εξηγεί.

«Να μην κινδυνεύσω; Ξέρεις τι έχω περάσει όλο αυτόν τον καιρό; Ζούσες και μου το έκρυβες. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό;», επιμένει εκείνη.

Η Αλίκη είναι θυμωμένη μαζί του αλλά και με τον ίδιο της τον εαυτό. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, νιώθει άσχημα απέναντι στον Άρη, γιατί η καρδιά της είναι πάντα δοσμένη στον Πέτρο, αλλά το τελευταίο διάστημα ήρθαν πολύ κοντά, ενώ εκείνος για να τη σώσει τραυματίστηκε σοβαρά και παραλίγο να χάσει τη ζωή του.