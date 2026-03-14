Grand Hotel – spoiler: Η Αλίκη είναι έγκυος, αλλά δεν ξέρει ποιος είναι ο πατέρας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν μεγάλες ανατροπές και εκπλήξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, απανωτά είναι τα χτυπήματα που δέχεται η Αλίκη… Από εκεί που ο Πέτρος ήταν απόμακρος μαζί της, όταν εκείνη του εξομολογείται πως ο Ρήγας κρυβόταν πίσω και από την δική του απόπειρα δολοφονίας και βγαίνουν στο φως όλα τα μυστικά, αλλάζει στάση.

Αρχίζει να καταλαβαίνει τους λόγους που η αγαπημένη του είχε στενή επικοινωνία με τον Άρη και σκέφτεται ότι την έχει αδικήσει. Κι ενώ η Αλίκη πιστεύει πώς τώρα θα μπορεί να είναι ξανά ευτυχισμένη με τον Πέτρο, αφού όλες οι αμφιβολίες του για εκείνη και τον Άρη θα χαθούν μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, όταν ο γιατρός της λέει πως είναι έγκυος!

Η Αλίκη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια που ανατρέπει τα πάντα! Παγιδευμένη στην άγνοια για το ποιος μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού της, ανάμεσα στην αγάπη της για τον Πέτρο και μια αλήθεια που δεν μπορεί να αποκαλύψει γιατί δεν την ξέρει, εγκλωβίζεται σε ένα αδιέξοδο που φαίνεται απροσπέλαστο.

Λίγες μέρες αργότερα, η κοπέλα ραγίζει την καρδιά του αγαπημένου της, όπως και την δική της, με την άρνησή της να φύγουν μαζί μακριά από το ξενοδοχείο.

Παράλληλα εκείνη βιώνει την απόλυτη απόγνωση, μη γνωρίζοντας τι να κάνει με τα νέα της εγκυμοσύνης της. Δεν μπορεί να γυρίσει στον Πέτρο, γνωρίζοντας ότι το παιδί μπορεί να μην είναι δικό του και αναγκάζεται να τον αφήνει με το ερωτηματικό γιατί απέρριψε την πρότασή του να φύγουν μαζί.

Όμως ο Πέτρος την ρωτά απεγνωσμένα τι συμβαίνει και απομακρύνεται από κοντά του κι εκείνη προσπαθεί να τον πείσει για την αγάπη της κερδίζοντας λίγο χρόνο για να βρει μέσα της μια λύση. Όμως μια παρεξήγηση φέρνει μία ακόμη ρήξη ανάμεσά τους…