Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έχουν γίνει τηλεστάρ πάρα πολλοί δικηγόροι και πάρα πολλοί άνθρωποι της αστυνομίας

Για την διάθεση να επιστρέψει στο μέλλον στην πρωινή ζώνη αλλά και τους… τηλεσταρ δικηγόρους μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στις νέες τηλεοπτικές δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους που τον συνάντησαν έξω από το ραδιοφωνικό στούντιο.

“Είπα πως αν ποτέ ξαναέκανα πρωινό, όπως πρωινό κάνουμε και στο ραδιόφωνο, θα ήταν σε στυλ “Πρωινού Καφέ” και όχι κάτι που να έχει σχέση με δημοσιογραφικό τόσο πολύ γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος και γιατί δεν ξέρω την δουλειά. Θα πήγαινα μόνο στην ψυχαγωγία, να θυμηθούμε τα παλιά καλά χρόνια” υπογράμμισε, αρχικά, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

“Δεν έχω κανέναν σκοπό να επιστρέψω στο πρωινό. Αυτά είναι πάντα όλα σε θεωρητικό επίπεδο όταν με ρωτάνε εάν θα ξαναέκανα πρωινό. Ό,τι κάνω, το θέλω. Άμα δεν το θέλω, δεν θα το κάνω”.

“Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τηλεστάρ πάρα πολλοί δικηγόροι και πάρα πολλοί άνθρωποι της αστυνομίας. Δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και πάρα πολύ καλά κάνουν” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.