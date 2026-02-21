Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα με τίποτα

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να επικοινωνεί δημοσίως τις αλήθειες του και δε διστάζει να δίνει απαντήσει ακόμα και σε πιο… άβολες ερωτήσεις. Έτσι απάντησε και για ένα πρόσφατο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα.

Ο γνωστός παρουσιαστής παχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ». Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα κι οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το Σάββατο (21.02.2026).

Αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τη φετινή Eurovision και τον Akyla.

«Ο Akylas είναι υπέροχος, φανταστικός. Ήταν κάτι τόσο γλυκό και μοναδικό αυτό που ζήσαμε αυτή τη φορά. Ήταν κάτι τόσο όμορφο που τα παιδιά ήταν μια παρέα. Πέρα από το ότι ο καθένας στενοχωρήθηκε γιατί είχε το όνειρό του να βρεθεί στη Eurovision, αλλά στο τέλος δείξανε όλοι μαζί τέτοια κατανόηση και τέτοια αγάπη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα όλο αυτό, με αυτή τη γλύκα», είπε.

«Το στιγμιότυπο με τη μητέρα του ήταν κάτι πολύ μοναδικό και προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι αυτές οι σχέσεις που είναι τόσο γλυκές και μοναδικές. Γι’ αυτό και λέω σε όλο τον κόσμο, το έλεγα και πριν χάσω τη μητέρα μου… Αν έρθει η στιγμή της απώλειας λέμε όλοι “μακάρι να ξαναχτυπούσε το τηλέφωνο”», πρόσθεσε ο γνωστός παρουσιαστής.

Έπειτα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ερωτήθηκε για το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα που είπε ότι το AI βίντεο που κυκλοφορεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ρόλοι Akyla ήταν καλύτερο από τη μίμηση που έκανε ο παρουσιαστής του «The 2Night Show».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«Μάλλον ό,τι κι αν κάνω δεν αρέσω στον Γιώργο Λιάγκα με τίποτα. Πρέπει να είναι ίσως ο μοναδικός που δε του άρεσε. Το καταλαβαίνω όμως, γούστα είναι αυτά», απάντησε ο γνωστός παρουσιαστής.

Τέλος, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στον Παντελή Παντελίδη.

«Ο Παντελής Παντελίδης ήταν πολύ κοντά μου», είπε χαρακτηριστικά.