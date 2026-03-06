Media

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Η Κατερίνα Καινούργιου ένιωσε ότι πρέπει να με κάνει μπλοκ, εγώ δεν ξεχνάω, αγαπάω»

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε ξανά στο τέλος της καλής του σχέση με την πρώην συνεργάτιδά του
Γρηγόρης Γκουντάρας
O Γρηγόρης Γκουντάρας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Για ακόμα μία φορά ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία για πολλά χρόνια ήταν αγαπημένοι συνεργάτες. Ωστόσο, μετά την αποχώρηση του παρουσιαστή από τη «Super Κατερίνα» οι σχέσεις του φαίνεται να άλλαξαν άρδην. 

Όπως έχει αποκαλύψει και στο παρελθόν ο Γρηγόρης Γκουντάρας, η Κατερίνα Καινούργιου τον μπλόκαρε στα social media, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη. Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» ο παρουσιαστής σημείωσε ότι δίνεται συναισθηματικά στους ανθρώπους που συνεργάζεται και αγαπάει. 

«Η Κατερίνα Καινούργιου με έχει κάνει μπλοκ. Δε μιλάμε. Αυτό δε σημαίνει κάτι. Ένιωσε ότι πρέπει να με κάνει μπλοκ. Εγώ δε ξεχνάω, εγώ αγαπάω, δίνομαι συναισθηματικά στους ανθρώπους που συνεργάζομαι και προχωράω», είπε χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ευχήθηκε για τον ερχομό του παιδιού της πρώην συνεργάτιδάς του, τονίζοντας: «Με το καλό να έρθει το παιδάκι της».

Επίσης, αναφέρθηκε και στην Ελένη Μενεγάκη και τη φημολογούμενη επιστροφή της στη «μικρή οθόνη». 

«Το ακούω κι εγώ ότι θα επιστρέψει η Ελένη Μενεγάκη και μου κάνει εντύπωση. Δε ξέρω αν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στο δικό μου μυαλό αυτό είναι, γιατί νομίζω ότι τώρα είναι ευτυχισμένη στον υπερθετικό βαθμό.

Αν κάποιο κανάλι έχει να της προτείνει κάτι που να της αρέσει και η ίδια είναι ικανοποιημένη και οικονομικά, και θέλει να το κάνει. Σίγουρα όμως, θα είναι κάτι εβδομαδιαίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπλέξει με καθημερινό. Βραδινό 100%», δήλωσε ο γνωστός παρουσιαστής για την Ελένη Μενεγάκη.

