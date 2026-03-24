Γρηγόρης Γκουντάρας: Η πρώτη δήλωση μετά το τέλος της εκπομπής του – «Υγεία και να είμαστε καλοί άνθρωποι»

Σαν «βόμβα» έσκασε στον χώρο της τηλεόρασης η είδηση ότι ολοκληρώθηκε πρόωρα η εκπομπή «Εδώ TV», που παρουσίαζε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα στο OPEN.

Το απόγευμα της Τρίτης (24.03.2026) έγινε γνωστό ότι δε θα μεταδοθεί ξανά η εκπομπή του ζευγαριού. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα παρουσίασαν για τελευταία φορά το «Εδώ TV» το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα αργότερα, ο παρουσιαστής έκανε την πρώτη του δήλωση, μιλώντας στο tlife.gr.

«Όλα καλά, υγεία να έχουμε και όλα καλά. Χαιρετίσαμε και ανανεώσαμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, σήμερα μάθαμε ότι δεν θα είμαστε τελικά στον αέρα. Υγεία και να είμαστε καλοί άνθρωποι», είπε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, χωρίς να θελήσει να πει περισσότερα στην παρούσα φάση.

Ανάρτηση για το τέλος της εκπομπής έκανε και η σύζυγός του, Ναταλί Κάκκαβα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγαπημένοι μας… Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του… Η εκπομπή μας, Εδώ TV, ολοκληρώθηκε πρόωρα χωρίς να μπορέσουμε να σας αποχαιρετήσουμε. Κρατάμε όλες τις όμορφες στιγμές, τα άπειρα μηνύματα αγάπης που δεχτήκαμε… ακόμα και τις όποιες δυσκολίες, που όμως μας έκαναν πιο δυνατούς.

Το πιο μεγάλο ευχαριστώ σε σένα Γρηγόρη μου, που για μία ακόμη φορά με έκανες να σε αγαπήσω ακόμα πιο πολύ μέσα από τον επαγγελματισμό και την αγάπη που έδειξες για ό,τι κάνεις. Είμαι σίγουρη λοιπόν, πως κάπου, κάπως, κάποτε θα ξανασυναντηθούμε… Εις το επανιδείν λοιπόν… Σας αγαπάμε», έγραψε η Ναταλί Κάκκαβα.

View this post on Instagram A post shared by Ναταλί Κάκκαβα (@n.kakkava)

Σημειώνεται ότι η απόφαση για το πρόωρο τέλος της εκπομπής πάρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και ανακοινώθηκε και στους συντελεστές της. Οι λόγοι αφορούν το κόστος της παραγωγής και τα νούμερα τηλεθέασης. Ρroject manager του προγράμματος ήταν ο Θέμης Μάλλης και η παραγωγή της Barkingwell Media του Νίκου Κοκλώνη.

Λίγο αργότερα, το OPEN επιβεβαίωσε την είδηση, καθώς έστειλε αλλαγή προγράμματος για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου. Στις 16:00 που θα μεταδιδόταν κανονικά το «Εδώ TV» θα παίξει η ελληνική σειρά «Σαν ψέμα» σε επανάληψη, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Γερονικολού και τον Νίκο Πολυδερόπουλο.