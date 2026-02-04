Γρηγόρης Μελάς: Βάζω να δω το “Real View” για να εκνευριστώ για το πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση

Ο Γρηγόρης Μελάς έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε σε δημοφιλείς παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης.

Το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα και αναφέρθηκε στα πρόσωπα της «μικρής οθόνης», λέγοντας τη δική του άποψη για τον καθένα. Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μελάς αποκάλυψε και τι του αρέσει να παρακολουθεί ο ίδιος στην τηλεόραση.



«Όλοι την αγαπάμε την τηλεόραση», δήλωσε αρχικά, προσθέτοντας: «Με κάποιον τρόπο είμαι στην τηλεόραση, αφού γράφω… Τις ανάγκες που έχω για να πω αυτό που θέλω, τις καλύπτω με το γραπτό».

«Θα σου πω για μία τηλεκριτικό που εγώ θαυμάζω και αγαπάω και μεγάλωσα με την πένα της, τη Μαρίνα Πετρούτσου. Που ξέρω πολύ καλά ότι στη Μαρίνα είχανε προτείνει πολλές φορές να βρεθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, επιτροπές και έλεγε “όχι”. Άρα όλα είναι θέμα χαρακτήρα. Κριτική και άποψη μπορούμε να έχουμε όλοι. Το έχει πει και ο Eastwood. Αλλά το θέμα είναι πώς την εκφράζεις αυτή την άποψη. Και δυστυχώς έχουμε ξεφύγει», ανέφερε ο Γρηγόρης Μελάς σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Οι αποκαλύψεις για τον Νίκο Μουτσινά

Αμέσως μετά ο Γιώργος Λιάγκας του ζήτησε να σχολιάσει κάποια αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης, ξεκινώντας από τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος επιστρέφει τηλεοπτικά με ένα νέο τηλεπαιχνίδι στο STAR.

«Έχει κλειδώσει, δεν έχει υπογράψει. Εγώ πάντα μέχρι και την πρεμιέρα έχω μια επιφύλαξη, φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Τελικά πρόκειται για μία μεγάλη επιστροφή. Το κόνσεπτ είναι γνωστό, παίζεται πολλά χρόνια, είναι ένα τηλεπαιχνίδι… Θα είναι εβδομαδιαίο. Πάνε ουσιαστικά να φτιάξουν τη ζώνη του “Τροχού της Τύχης”», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς.

«Να σκεφτούμε ότι ο Νίκος δεν έχει κάνει τηλεπαιχνίδι, είχε κάνει ένα σαν τηλεπαιχνίδι τότε με τη Ναταλία. Είναι ένα είδος πολύ safe για πολλούς και για παρουσιαστές. Το έκανε το δοκιμαστικό, ζήτησαν να τον δουν και είναι ένα βήμα πριν την υπογραφή. Έχουνε και ένα plan B, γιατί το οικονομικό έχει μεγάλη σημασία. Παρόλο που ο ίδιος ο Νίκος είπε ότι δεν έχω ανάγκη τα χρήματα», πρόσθεσε για τον Νίκο Μουτσινά και την επικείμενη συνεργασία του με το STAR.

Παράλληλα σχολίασε και την τελευταία τηλεοπτική απόπειρα του παρουσιαστή, που ήταν το «ΝΜ βραδιάτικα» στον ALPHA που κόπηκε πρόωρα.

«Βρήκα ειλικρινές ότι ο Νίκος είπε ότι “δεν έχω ανάγκη να κάνω πράγματα που δεν γουστάρω να τα κάνω πια”. Όπως φαίνεται ότι ήταν το “ΝΜ βραδιάτικα” και φάνηκε και από την πρεμιέρα ότι δεν ήθελε να το κάνει αυτό. Πιστεύω, επειδή τον έχω για ταλαντούχο άνθρωπο, του χρεώνω το 90% των λαθών που έγιναν σε αυτή την εκπομπή.

Από την πρεμιέρα είχα δεχθεί πολλά πυρά ότι ήμουνα πολύ αυστηρός, τελικά όσα έλεγα αποδείχθηκαν σωστά. Ο Νίκος δεν δούλεψε καλά για αυτό το πράγμα. Ο Νίκος είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα, θέλω να τον δω και στο τηλεπαιχνίδι. Ξέρεις, τελευταία δε, είναι και μια φράση που χρησιμοποιούμε, “αυτή, αυτός είναι Ελβετικός σουγιάς”. “Ελβετικοί σουγιάδες”, τέλος. Ξεχάστε το παιδιά. Θέλω να τον δω τον Νίκο, θα τον δω ως καινούργιο πρόσωπο. Σε ένα φορμάτ πρέπει να βάλεις την προσωπική σου σφραγίδα… Έχουμε δει τηλεπαιχνίδια που έχουνε γίνει με διαφορετικούς παρουσιαστές και κάποιο έχει πετύχει. Το ίδιο φορμάτ ήτανε. Έχει σχέση με το ποιος το βάζει», είπε ακόμα για τον Νίκο Μουτσινά.

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μελάς σχολίασε και το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» που παρόλο που είχε παιχτεί ξανά στην ελληνική τηλεόραση, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

«Ήταν ένα κόνσεπτ που ξέρω ότι ο Γρηγόρης Αρναούογλου πίεσε για να έρθει στον ΑΝΤ1 και του πάει. Το πήγε όμως ένα βήμα πιο πάνω το κόνσεπτ, από το να ήταν ο Γρηγόρης Μελάς – ας μη χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον – που να ήταν και θα ήτανε ok, θα υπηρετούσε το κόνσεπτ. Και δεν έχει σχέση μόνο να το υπηρετούμε, είναι να το κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω ως παρουσιαστές. Και αυτό το έχει κερδίσει ο Γρηγόρης για το συγκεκριμένο», είπε.

Τα talk shows και το Youtube

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ρώτησε τον Γρηγόρη Μελά αν την επόμενη σεζόν η Ναταλία Γερμανού και η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα παρουσιάσουν βραδινές εκπομπές στον ALPHA.

«H Ναταλία πρόσφατα σε δηλώσεις της είπε ότι δεν συζητάει για κάτι βραδινό. Στα συμβόλαια και των δύο υπάρχει η προοπτική μιας βραδινής εκπομπής. Η Ναταλία δεν νομίζω ότι θα ήθελε να κάνει στην παρούσα φάση. Και η Σταματίνα θεωρώ ότι είναι πιο safe να συνεχίσει το “Happy Day” από το να κάνει κάτι βραδινό», τόνισε.

«Είναι διαφορετικό το talk show στην τηλεόραση και διαφορετικό το talk show στο YouTube. Στο YouTube αφήνεις, μιλάς με τον άλλον, εδώ ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος και πρέπει να κόψεις στο ωφέλιμο. Είδαμε και εκπομπές που μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση από το YouTube. Πάταγος… Δεν έχει πετύχει καμία τέτοια μεταφορά. Γιατί είναι διαφορετικός ο τηλεοπτικός χρόνος από του διαδικτύου. Από την ώρα που θα κάτσεις όπου βρεθείς για να δεις ένα απόσπασμα και όχι μια ολόκληρη εκπομπή. Κόψε με μη πλατιάζω, γιατί χάνουμε τηλεόραση», σχολίασε στη συνέχεια.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Ελένη Μενεγάκη

Αμέσως μετά, ο Γρηγόρης Μελάς είπε τη γνώμη του για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Το βρίσκω πάρα πολύ ειλικρινές το να εκφράσει κάποιος την άποψή του με το τι θέλει να κάνει. Το θεωρώ λίγο περίεργο να το εκφράσεις σε τηλεοπτικό αέρα, αλλά αυτό είναι η θέση και η άποψη του καθενός. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αφορά τον κόσμο, δικαίωμά του όχι μόνο του Δημήτρη, του καθενός να εκφράσει την προσωπική του άποψη και τα θέλω του στον αέρα», υπογράμμισε.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να είναι κεντρικός παρουσιαστής σε ένα κόνσεπτ, ο Γρηγόρης Μελάς απάντησε: «Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Άμα δεν τον δω».

«Θα σου πω ότι τα “Σπάτα” δεν μ’ άρεσε καθόλου ως εκπομπή, το ξέρει και ο Βαγγέλης ο Περρής. Το “Ouga Challenge”, για μένα ήταν πρόταση τότε. Μάλιστα και τώρα προσπαθούν, αυτό που κάνει ο Φάνης Λαμπρόπουλος είναι μια παραλλαγή αν θέλουμε του “Ouga Challenge”», δήλωσε ακόμα.

Έπειτα η συζήτηση πήγε στην Ελένη Μενεγάκη και ο Γρηγόρης Μελάς σχολίασε: «Θεωρώ ότι κανένας δεν λείπει από την τηλεόραση, ουδείς αναντικατάστατος. Εντάξει, η Ελένη Μενεγάκη θα μπορούσε να κάνει κάποια κόνσεπτ στην τηλεόραση, όπως και η Ρούλα Κορομηλά θα μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα.

Το καθημερινό με την ιδέα της Ελένης έτσι όπως το έκανε και τελευταία θεωρώ ότι είναι λίγο παρωχημένο πια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η Ελένη είναι δουλευταρού αλλά έχει μείνει σε αυτή τη συνταγή. Αυτή η συνταγή έχει παρέλθει για πολλούς λόγους. Θα έπρεπε να δοκιμάσει. Είναι δουλευταρού, αν επανέλθει με όρεξη για δουλειά, ναι ίσως…».

Όσα παρακολουθεί στην τηλεόραση

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Μελάς ανέφερε ποια τηλεοπτικά προγράμματα παρακολουθεί ο ίδιος.

«Γελάω πάρα πολύ… βλέποντας το “The Real View”. Γελάω. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Θα παραφράσω λιγάκι κάτι που είχε πει κάποτε ο Φρέντυ Γερμανός “μπαίνω στο σπίτι και τα τρία πράγματα που κάνω είναι πρώτον να χαλαρώσω, δεύτερον να ανοίξω την τηλεόραση και προσθέτω εγώ τρίτον να προσπαθήσω να χαλαρώσω ξανά”. Βάζω να δω το “Real View” για να εκνευριστώ για το πού μπορεί να φτάσει η τηλεόραση.

Επίσης, βλέπω τη Σίσσυ Χρηστίδου, τη βλέπω και για προσωπικούς λόγους επειδή είμαστε φίλοι και μιλάω μαζί της. Βλέπω τη Σίσσυ γιατί είναι μια παρέα που πέρασα καλά τρία χρόνια και περνάω ωραία να τη βλέπω, γιατί είναι σαν να είμαι στο στούντιο. Ξέρεις, είναι και τα προσωπικά.

Επίσης, κι εσένα σε βλέπω. Πόσες φορές να το πω; Μπορώ να διαφωνώ σε κάτι και να σου στείλω μήνυμα και όλα αυτά. Μ’ αρέσει να υπάρχει μία διαδραστικότητα στην τηλεόραση. Βλέπω σειρές και μ’ αρέσουν», παραδέχτηκε ο Γρηγόρης Μελάς.