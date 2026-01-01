Γρηγόρης Βαλτινός: Το άγνωστο τηλεφώνημα στον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς»

Γρηγόρης Βαλτινός και Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν μαζί στη σκηνή του «The Voice», με τον 70χρονο ηθοποιό, να μοιράζεται μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν. Τότε που είχε τηλεφωνήσει στον δημιουργό της σειράς «Στο Παρά Πέντε», επειδή έμαθε ότι την προηγούμενη νύχτα τον έψαχνε για να τον συγχαρεί στο θέατρο που εμφανιζόταν.

«Θα σας πω κάτι που συνέβη με τον Γιώργο. Μόλις τελειώνει η παράσταση, πρέπει να ετοιμαστώ, να πλυθώ, να ξεβαφτώ για να βγω έξω στην κοινωνία. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης και ήρθε να δει μια παράσταση» ξεκίνησε να περιγράφει ο Γρηγόρης Βαλτινός στο πλατό του «The Voice» για να συμπληρώσει τα εξής.

«Πήγε σε όλους τους ηθοποιούς στα καμαρίνια και τους συνεχάρη. Κάποια στιγμή μου λένε “σε έψαχνε ο Γιώργος για να σε συγχαρεί”, “που είναι;” ρώτησα και μου είπαν πως “νομίζαμε ότι έφυγες και έφυγε ο Γιώργος”. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ».

«Τον πήρα την άλλη μέρα τηλέφωνο, “ποιος είναι;” με ρώτησε και του απάντησα: “Ο Γρηγόρης είμαι και σε πήρα για να με συγχαρείς”. Μπορεί να ήταν στην παράσταση “Ντα”, δεν θυμάμαι». «Το θυμήθηκα, ναι! Ναι, όντως έτσι έγινε!» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«”Είμαι ο Γρηγόρης και σε πήρα”, το θυμήθηκα. Πρέπει να ήταν στον Βιολιστή στη Στέγη» πρόσθεσε γελώντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης για αυτή την ιδιαίτερη, ομολογουμένως, ιστορία που μάθαμε στο special επεισόδιο του «The Voice» που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός, με την ερμηνεία του στον Οιδίποδα τύραννο του Σοφοκλή, που παρουσιάστηκε από το Εθνικό Θέατρο, γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και διεθνή προβολή, καθώς η πρεμιέρα της παράστασης δόθηκε το καλοκαίρι του 2000 στο Κολοσσαίο της Ρώμης, που άνοιξε με αυτή την ευκαιρία τις πύλες του ύστερα από 1.500 χρόνια.

Νωρίτερα ο Γρηγόρης Βαλτινός ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show για να τραγουδήσει και αμέσως μετά άκουσε μόνο καλά σχόλια από τους κριτές.

