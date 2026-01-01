Media

Γρηγόρης Βαλτινός: Το άγνωστο τηλεφώνημα στον Γιώργο Καπουτζίδη – «Σε πήρα για να με συγχαρείς»

Ο Γρηγόρης Βαλτινός σκόρπισε χαμόγελα στο στούντιο του «The Voice» μόλις ολοκλήρωσε το τραγούδι του
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο πλατό του «The Voice»
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο πλατό του «The Voice»

Γρηγόρης Βαλτινός και Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν μαζί στη σκηνή του «The Voice», με τον 70χρονο ηθοποιό, να μοιράζεται μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν. Τότε που είχε τηλεφωνήσει στον δημιουργό της σειράς «Στο Παρά Πέντε», επειδή έμαθε ότι την προηγούμενη νύχτα τον έψαχνε για να τον συγχαρεί στο θέατρο που εμφανιζόταν.

«Θα σας πω κάτι που συνέβη με τον Γιώργο. Μόλις τελειώνει η παράσταση, πρέπει να ετοιμαστώ, να πλυθώ, να ξεβαφτώ για να βγω έξω στην κοινωνία. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης και ήρθε να δει μια παράσταση» ξεκίνησε να περιγράφει ο Γρηγόρης Βαλτινός στο πλατό του «The Voice» για να συμπληρώσει τα εξής.

«Πήγε σε όλους τους ηθοποιούς στα καμαρίνια και τους συνεχάρη. Κάποια στιγμή μου λένε “σε έψαχνε ο Γιώργος για να σε συγχαρεί”, “που είναι;” ρώτησα και μου είπαν πως “νομίζαμε ότι έφυγες και έφυγε ο Γιώργος”. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ».

«Τον πήρα την άλλη μέρα τηλέφωνο, “ποιος είναι;” με ρώτησε και του απάντησα: “Ο Γρηγόρης είμαι και σε πήρα για να με συγχαρείς”. Μπορεί να ήταν στην παράσταση “Ντα”, δεν θυμάμαι». «Το θυμήθηκα, ναι! Ναι, όντως έτσι έγινε!» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«”Είμαι ο Γρηγόρης και σε πήρα”, το θυμήθηκα. Πρέπει να ήταν στον Βιολιστή στη Στέγη» πρόσθεσε γελώντας, ο Γιώργος Καπουτζίδης για αυτή την ιδιαίτερη, ομολογουμένως, ιστορία που μάθαμε στο special επεισόδιο του «The Voice» που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός, με την ερμηνεία του στον Οιδίποδα τύραννο του Σοφοκλή, που παρουσιάστηκε από το Εθνικό Θέατρο, γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και διεθνή προβολή, καθώς η πρεμιέρα της παράστασης δόθηκε το καλοκαίρι του 2000 στο Κολοσσαίο της Ρώμης, που άνοιξε με αυτή την ευκαιρία τις πύλες του ύστερα από 1.500 χρόνια.

Νωρίτερα ο Γρηγόρης Βαλτινός ανέβηκε στη σκηνή του μουσικού talent show για να τραγουδήσει και αμέσως μετά άκουσε μόνο καλά σχόλια από τους κριτές.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να βάλει αυτιά ξωτικού στο εορταστικό επεισόδιο του «The Voice» και η εμφάνισή του, ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
300
239
173
149
115
Media: Περισσότερα άρθρα
Όλες οι στιγμές που καλεσμένοι εκπομπών «σφάχτηκαν» on air – Οι αποχωρήσεις από τα πλατό και το «στόλισμα» των παρουσιαστών
Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Απόστολο Γκλέτσο, μέχρι τη Σοφία Βούλτεψη, τη Ράνια Θρασκιά και τον Στέλιο Πέτσα, όλοι τους πρωταγωνίστησαν στις εντάσεις που παρακολούθησε το ελληνικό κοινό στην τηλεόρασή του
Η Σοφία Μουτίδου και ο Απόστολος Γκλέτσος
Κατερίνα Καινούργιου: «Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά»
«Καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί», ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου
Newsit logo
Newsit logo