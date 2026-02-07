Hotel Elvira – επόμενο επεισόδιο: Λαμπρινή, Παντελής κι Ηλίας κάνουν ανάλυση DNA και τα αποτελέσματα τους σοκάρουν

Ένα μεγάλο μυστικό φέρνει τα πάνω-κάτω στο νέο επεισόδιο του «Hotel Elvira» το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο MEGA.

Το αποτέλεσμα ενός DNA τεστ θα προκαλέσει αναστάτωση σε όλους τους ήρωες του «Hotel Elvira». Έπειτα από μια βραδιά με αλκοόλ, η Ντίνα και ο Φίλιππος έρχονται αναπάντεχα κοντά. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA;

Hotel Elvira: Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 25 – «Τίνος είσαι συ;» – Η Νούλη, επηρεασμένη από μια ταινία, αποφασίζει να αναζητήσει τις ρίζες της στο βαθύ παρελθόν. Ανακαλύπτει την πλατφόρμα «Το Δέντρο της Ζωής Project», η οποία υπόσχεται τον εντοπισμό προγόνων μέσω ανάλυσης DNA, και εξαπολύει ένα ανελέητο κυνηγητό προκειμένου να συλλέξει δείγματα από όλους – ακόμα και από τον Θεμιστοκλή. Ο Χάρι, ωστόσο, προβάλλει σθεναρή αντίσταση. Στο μεταξύ, η Λαμπρινή ενθουσιάζεται με την ιδέα, παρασύροντας τον Παντελή και τον Ηλία να κάνουν και αυτοί το τεστ. Τα αποτελέσματα θα τους σοκάρουν όλους σε τέτοιο βαθμό, που ο Φίλιππος και η Ντίνα αναζητούν παρηγοριά στο αλκοόλ, οδηγώντας τη νύχτα τους σε μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA