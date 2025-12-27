Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στο Mega την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στις 23:10

Η Αγγελική Νικολούλη ήταν εκείνη που μέσω της εκπομπής «Φως στο τούνελ» την υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου, που όπως όλα δείχνουν, δολοφονήθηκε από τον γιο της, μέσα στο σπίτι της, στο Κολωνάκι και πριν από μερικές ώρες συνελήφθη.

Παρόλο που το «Φως στο τούνελ» έκανε μία διακοπή λόγω των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου οδήγησαν την Αγγελική Νικολούλη και τους συνεργάτες της στην απόφαση να βρει εκτάκτως εκπομπή το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου.

«Εκτάκτως, Τρίτη 23:10», έγραψε το βίντεο που μοιράστηκε η Αγγελική Νικολούλη στα social media για την εκπομπή.

Μία ημέρα νωρίτερα, η Αγγελική Νικολούλη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, αποκαλύπτοντας ότι βλέπει ένα σχέδιο δολοφονίας σε τρεις φάσεις.

«Είμαστε σοκαρισμένοι που ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε την μητέρα του, μέσα από ένα σχέδιο σε 3 φάσεις. Πέρα από τα χάπια, πρέπει να της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Στη συνέχεια την περιέλουσε με βενζίνη και μετά έβαλε τη φωτιά. Στη συνέχεια εμφάνισε ένα σαθρό άλλοθι και κορόιδευε όλο αυτό τον καιρό», ανέφερε.

«Είχαμε έρθει σε επαφή με τον γιο. Θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά, όταν κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα, μιλούσαμε συνέχεια, μίλησα μαζί του τον Σεπτέμβρη και έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις. Δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση για αυτήν τη μάνα. Μιλούσε για αυτανάφλεξη. Όταν πήγαμε για ρεπορτάζ στη γειτονιά, καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια στην μητέρα του. Ανησυχούσαν στη γειτονιά. Άκουγαν την γερόντισσα να κλαίει. Υπήρχε βιαιότητα και ένταση. Ήθελε να πουλήσει το σπίτι για τα χρέη που είχε. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν πήγε καν στην κηδεία της μητέρας του στην Αλεξανδρούπολη», πρόσθεσε η Αγγελική Νικολούλη.