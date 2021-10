«Στενοχωρήθηκα γιατί ήρθαν σε δύσκολη θέση οι δικοί μου άνθρωποι. Όπως σου είπα, είναι μετρημένοι και επιλεγμένοι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζομαι τα προσωπικά μου», λέει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιάννη Πουλόπουλο. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στον Snik, ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει ορισμένες ερωτήσεις.

Γιατί λες «ίσως»; Δεν είσαι σίγουρη ότι κάνεις για παρουσιάστρια;

Δεν ταιριάζουν όλες οι εκπομπές σε όλους. Μπορεί αυτό που κάνεις να σου ταιριάζει, αλλά να μην ταιριάζει στην αισθητική του κόσμου. Και τώρα μπορεί να σου λέω ότι αισθάνομαι ότι το Style Me Up! μου ταιριάζει περισσότερο, αλλά ο κόσμος να έχει αντίθετη άποψη. Αλλά είμαι προετοιμασμένη. Και πέρσι στο Pop Up ήξερα ότι δεν θα περιμένουν με δάφνες. Υπήρξαν στιγμές που αγχώθηκα, που προβληματίστηκα. Αλλά αν πέρασα δύσκολα ήταν για άλλους λόγους, που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την εκπομπή ούτε με την προσωπική μου ζωή.

Τι εννοείς;

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμένα η περσινή, αλλά αυτό έχει να κάνει με κάτι που δεν θα έλεγα δημόσια.

Φαντάζομαι ότι δεν εννοείς όσα ακούγαμε για χωρισμούς και επανασυνδέσεις στην προσωπική σου ζωή.

Όχι.

Ωστόσο, πέρσι μέσω της εκπομπής σου απάντησες στις φήμες που αφορούσαν σε κρίση στη σχέση σου με τον Snik. Είναι κάτι που δεν το συνηθίζεις.

Όλα αυτά τα ρεπορτάζ που βασίζονται σε όσα λέει το φιλικό ή το στενό περιβάλλον στη δική μου περίπτωση δεν ισχύουν. Δεν έχω πολλούς φίλους, ούτε στενό περιβάλλον. Έχω δύο καλούς φίλους, που σίγουρα δεν μιλάνε, ούτε δίνουν πληροφορίες σε δημοσιογράφους. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν λογικό να αναρωτηθώ ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι φίλοι που ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή. Διότι οι φίλοι μου αποκλείεται να διέψευδαν ή να επιβεβαίωναν μια φήμη.

Στενοχωρήθηκες γιατί αυτή η φήμη που κυκλοφόρησε δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα;

Στενοχωρήθηκα γιατί ήρθαν σε δύσκολη θέση οι δικοί μου άνθρωποι. Όπως σου είπα, είναι μετρημένοι και επιλεγμένοι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζομαι τα προσωπικά μου. Ούτε η μητέρα μου θα έλεγε κάτι ούτε οι στενοί μου φίλοι, που είναι δύο.

Τελικά, τι συμβαίνει με εσένα και τον Snik;

Με τον Δημήτρη είμαστε πολύ αγαπημένοι. Αυτό συμβαίνει. Είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπάμε και σεβόμαστε πολύ ο ένας τον άλλον. Ότι κι αν συμβαίνει μεταξύ μας…

Είστε μαζί ή όχι;

Επόμενη ερώτηση.

Γιατί δεν θέλεις να δώσεις μια ξεκάθαρη απάντηση; Μήπως είναι “complicated” όπως γράφουν κάποιοι στο facebook;

Δεν είναι καθόλου complicated. Είμαστε δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι. Αυτή είναι η αλήθεια.

Ο Snik σε live του στο Instagram μίλησε με πολύ θερμά λόγια για σένα, αναφέροντας «θέλω έναν μικρό Snik και η Ηλιάνα είναι η κατάλληλη μαμά. Οπότε ναι, θα έκανα παιδί μαζί της».

Δεν λέει ψέματα. Θα γινόμουν πολύ καλή μαμά.

Εσύ θα έλεγες το ίδιο για τον Snik;

Είναι ένα πολύ γλυκό παιδί και θα μπορούσε να γίνει πολύ καλός μπαμπάς.

Συζητήσατε ποτέ το ενδεχόμενο γάμου;

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε θέμα. Επειδή με ξέρεις, γνωρίζεις ότι πάντα ήμουν φειδωλή σε ότι αφορά την προσωπική μου ζωή. Ούτε αμέτρητα stories ανέβαζα με τον σύντροφό μου ούτε τις εκατοντάδες φωτογραφίες. Φυσικά, αν με συλλάβουν κάπου οι παπαράτσι, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάκτυλό μου. Αλλά στην παρούσα φάση δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη είπα.