Η Ιωάννα Μαλέσκου με δάκρυα για την έκπληξη της κόρης της: «Τώρα με γονατίσατε» είπε στα γενέθλιά της

Η Ιωάννα Μαλέσκου είχε γενέθλια το Σάββατο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, με τους συνεργάτες της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», να της έχουν ετοιμάσει μια έκπληξη. Της έδωσαν μια εντυπωσιακή τούρτα και κατακόκκινα τριαντάφυλλα, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε ένα βίντεο με όμορφες ευχές από φίλους της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου άκουσε στο βίντεο και την κόρη της, Μαρίλια να της εύχεται για τα γενέθλιά της: «Σε αγαπώ μαμά! Χρόνια πολλά μαμά». Η παρουσιάστρια δάκρυσε και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της.

Όπως είπε, αφού προβλήθηκε το βίντεο: «Τώρα με γονατίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω από αντίστροφα. Ξεκινάω από το Μαριλιάκι μου, που χθες ήταν η πρώτη έκπληξη, που έσβησαν τη μικρή τουρτίτσα με το κεράκι και έχει καταλάβει ότι σήμερα κάνουμε πάρτι και ότι η μαμά γιορτάζει και κάπως το έχει ταυτίσει ότι είναι δικά της τα γενέθλια…

Αλλά δεν θα της το χαλάσω. Σας αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους ανθρώπους που είδατε στο βίντεο είναι δικοί μου άνθρωποι. Και νιώθω ευγνώμων που μεγαλώνω, που είμαι υγιής και που έχω όλους εσάς κοντά μου και μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ».

«Ήθελα να φωνάξω και να πω: “Είμαι η Μαλέσκου. Δεν είμαι η Μενεγάκη και δε θα είμαι καμία Μενεγάκη”», είχε πει παλαιότερα η Ιωάννα Μαλέσκου για τις συγκρίσεις που γίνονταν στο ξεκίνημα της καριέρας της.