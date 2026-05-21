H Δέσποινα Μοιραράκη για το «ψεύτικο» δισκοπότηρο στο «Cash or trash»: Αυτό συνέβη για πρώτη φορά

Σε ένα επεισόδιο του «Cash or trash» που παρουσιάζει η Δέσποινα Μοιραράκη στο STAR ένας πωλητής πήγε ένα δισκοπότηρο, το οποίο νόμιζε ότι ήταν πολύτιμο. Ωστόσο τον περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη..

Ο εκτιμητής της εκπομπής Θάνος Λούδος του αποκάλυψε ότι ήταν «ψεύτικο», δηλαδή ευτελούς κατασκευής και η αξία του δεν ξεπερνούσε τα 300 ευρώ. Τότε ο κάτοχος του αντικειμένου αποφάσισε να μην το πάει για δημοπρασία αλλά να το χαρίσει σε κάποια εκκλησία. Για το απίστευτο αυτό περιστατικό μίλησε η Δέσποινα Μοιραράκη στην εκπομπή «Βuongiorno» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (21.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό συνέβη στα πέντε χρόνια της εκπομπής για πρώτη φορά. Φυσικά ο εκτιμητής μας, ο Θάνος Λούδος όχι μόνο έκανε τον έλεγχο, έχει και ειδικά φάρμακα για να μπορεί να ελέγξει εάν κάτι είναι ή δεν είναι χρυσός, είναι ή δεν είναι ασήμι. Εγώ με το που το έπιασα στα χέρια μου αντιλήφθηκα ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ευτελές. Ο κύριος Γιάννης (σ.σ. ο πωλητής) πραγματικά ξαφνιάστηκε, αλλά αμέσως είπε ότι δεν θα πάω μέσα να το πουλήσω», δήλωσε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Παράλληλα, στην εκπομπή μίλησε και ο Θάνος Λούδος.

«Ήρθε ένας κύριος, ένας πολύ ωραίος κύριος. Είχε ένα αντικείμενο το οποίο θεωρούσε ότι ήταν χρυσό, ότι ήταν ασημένιο, ότι είχε πολύτιμες πέτρες πάνω. Αλλά τελικά αποδείχθηκε, από τη δική μας την έρευνα, ότι δυστυχώς αυτό δεν ήταν χρυσό. Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε και είναι λογικό, γιατί όταν περιμένεις ότι έχεις στα χέρια σου κάτι που κάνει 15.000 – 20.000 ευρώ και ξαφνικά σου λένε ότι κάνει 300 ευρώ, είναι άσχημο σαν εμπειρία», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήθελε ο άνθρωπος να πάει στους αγοραστές. Τι να πάει, να να πάρει 300 ευρώ; Δεν άξιζε, είπε, θα το κάνει δωρεά σε κάποια εκκλησία, σε κάποιον παπά να το αξιοποιήσει» πρόσθεσε ο Θάνος Λούδος.