MasterChef: Απόψε ένας παίκτης θα περάσει απευθείας στον μεγάλο τελικό του Silver επάθλου

Στο «MasterChef», απόψε Πέμπτη 21 Μαΐου, η αγωνία χτυπά «κόκκινο», στην τρίτη και προτελευταία ημέρα της εβδομάδας Silver.



Αυτή η ξεχωριστή εβδομάδα για τους παίκτες του «MasterChef», ξεκίνησε και συνεχίστηκε με έντονες μαγειρικές αναμετρήσεις και δυνατές προσπάθειες από όλους τους διαγωνιζόμενους. Ωστόσο, οκτώ παίκτες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη διεκδίκηση του μεγάλου Silver επάθλου.



Ο Χρήστος Μουσιάρης, ο Πέτρος Ελευθεριάδης και ο Σαμ Μπεκίρη είναι οι τρεις παίκτες που κατάφεραν να ξεπεράσουν με επιτυχία τις απαιτητικές δοκιμασίες των προηγούμενων ημερών και συνεχίζουν δυναμικά την πορεία τους για το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Η αποψινή βραδιά αναμένεται να δυσκολέψει τους τρεις διαγωνιζόμενους, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύο δοκιμασίες. Στην πρώτη δοκιμασία θα λάβουν μέρος και οι τρεις διαγωνιζόμενοι, με αυτόν που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια να εξασφαλίζει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Silver επάθλου! Οι άλλοι δύο θα επιστρέψουν στους πάγκους τους για μία ακόμη μαγειρική αναμέτρηση, από την οποία θα προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ, που θα περάσει στον τελικό της Silver εβδομάδας.



Η πρώτη δοκιμασία είναι η γνωστή και αγαπημένη «Follow the Chef». Αυτός που θα καθοδηγήσει τους τρεις παίκτες είναι ο πολύτιμος συνεργάτης του MasterChef, Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος.

Ο chef θα ετοιμάσει ένα πιάτο σε πραγματικό χρόνο, περιγράφοντας ταυτόχρονα βήμα-βήμα τη διαδικασία εκτέλεσης της συνταγής. Ο Χρήστος, ο Πέτρος και ο Σαμ καλούνται να μαγειρέψουν το ίδιο πιάτο, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του, χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς να επιτρέπονται ερωτήσεις την ώρα της μαγειρικής, ούτε προς τον chef, ούτε προς τους αντιπάλους. Το ζητούμενο είναι να παρουσιάσουν ένα πιάτο όσο πιο κοντά γίνεται σε εμφάνιση και γεύση με εκείνο του chef.

Με την ολοκλήρωση του πιάτου από τον chef, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις 1 λεπτό για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος θα είναι αυτός που θα δοκιμάσει και θα κρίνει τα πιάτα. Ο διαγωνιζόμενος που θα έχει την καλύτερη προσπάθεια θα περάσει απευθείας στον μεγάλο τελικό του Silver επάθλου.





Ποιος θα εξασφαλίσει απευθείας θέση στον μεγάλο τελικό και ποιοι θα αναγκαστούν να μαγειρέψουν ξανά, με τα πολύ ιδιαίτερα και δύσκολα υλικά της δεύτερης δοκιμασίας;