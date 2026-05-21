Akylas για Eurovision: Η μητέρα μου προσπαθούσε να με παρηγορήσει γιατί είχε χαθεί η λάμψη από τα μάτια μου

Ο Akylas παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ και μίλησε για τον τελικό της Eurovision και τη στήριξη που είχε από τους γονείς του. Περιέγραψε τα όσα έζησε όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, όπου τον περίμενε η μητέρα του. Η γυναίκα που ταξίδεψε μαζί του στην Αυστρία και παρακολούθησε την προσπάθειά του.

Ο Akylas ευχήθηκε όλοι οι άνθρωποι να έχουν ανάλογη στήριξη με εκείνον. Με τον πατέρα του συνομιλούσε στο τηλέφωνο. Προσπαθούσε και εκείνος να τον εμψυχώσει. Τα στοιχήματα πριν τον τελικό της Eurovision, τον είχαν κάνει να πιστέψει πως έπρεπε να κερδίσει μια θέση στην πρώτη πεντάδα του μουσικού διαγωνισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο Ακύλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η μαμά μου ήταν μέσα στο στάδιο την βραδιά του τελικού, όπου γινόταν πανικός και… έχανε η μάνα το παιδί κυριολεκτικά! Οπότε είχαμε πει πως θα τα πούμε μετά στο ξενοδοχείο όλοι μαζί. Αφού γύρισα στο ξενοδοχείο, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινημένη».

«Μου έλεγε “μπράβο” και προσπαθούσε να με παρηγορήσει, ας πούμε, γιατί ήμουν πολύ χαρούμενος που το έζησα όλο αυτό αλλά είχε χαθεί λίγο η λάμψη από τα μάτια μου. Οπότε με έπιανε η μάνα μου και μου έλεγε “ήταν τέλειο αυτό που έκανες, μπράβο” και ήταν πολύ όμορφο».

«Και ο μπαμπάς μου δηλαδή, με τον οποίο μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου έλεγε “πας καλά; Είσαι στην Eurovision, ξέρεις τι πράγματα έχεις κάνει; Γιατί να στενοχωριέσαι;”. Είναι πολύ σημαντικό που έχω και τους γονείς μου δίπλα μου σε όλο αυτό και πραγματικά ελπίζω όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε όπως είναι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακόμη και αν δεν τα καταλαβαίνουν πλήρως, στην αρχή, να κάνουν την προσπάθεια να τα καταλάβουν στην πορεία» συμπλήρωσε, επίσης, ο Ακύλας στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Την Τρίτη (19.05.2026), ο Akylas ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό και χόρεψε ξέφρενο, υπό τους ρυθμούς του ενός από τα 7 νέα του τραγούδια. Σημειώνεται ότι ο Akylas σε όλα του τα νέα τραγούδια έχει βάλουν ευφάνταστους τίτλους. Εκτός από το διάσημο και αγαπημένο «Ferto» το νέο άλμπουμ του, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, περιλαμβάνει τα κομμάτια: «Parto», «Ι Poli», «Μeli», «Αkyla Tequila», «spastoSPASTO», «Star Final Boss» και «Voulosto?».

Μία ημέρα νωρίτερα ο νεαρός τραγουδιστής έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στη μαμά του, την οποία ο Akylas ανέφερε και στο τραγούδι που έστειλε στη Eurovision.