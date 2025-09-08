Η Κλέλια Ανδριολάτου ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro

Μια απρόσμενη ανακοίνωση έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου για την έναρξη των γυρισμάτων της νέας σεζόν του Maestro σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα (8/9/2025), μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που προκάλεσε ενθουσιασμό σε όλους τους θαυμαστές της.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής ηθοποιός, Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Μετά από αρκετές συζητήσεις, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης φαίνεται να αποφάσισε να συνεχιστεί το Maestro και για τέταρτη σεζόν, προκαλώντας ενθουσιασμό και ανυπομονησία στους φαν.

«It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.