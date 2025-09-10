Η Μαρία Μπακοδήμου παίρνει θέση για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» στο OPEN

Η τηλεοπτική επιστροφή της Μαρίας Μπακοδήμου με ένα μάλιστα πολύ δημοφιλές τηλεπαιχνίδι, τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» στο OPEN, ψήνεται στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο σχεδιασμός του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» με παρουσιάστρια την Μαρία Μπακοδήμου, εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο που μελετάται τον τελευταίο μήνα στο ΟΡΕΝ προσπαθώντας τη νέα σεζόν να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο και λόγο στο τηλεοπτικό τοπίο, κυρίως στον ψυχαγωγικό τομέα, όπου διανέμεται και η διαφημιστική πίτα.

Την προηγούμενη σεζόν το κανάλι της Παιανίας είχε περιορισμένο ρόλο στον ψυχαγωγικό τομέα, απόρροια οικονομικών προβλημάτων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επενδύσει σε ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά και να διαγράψει πολύ χαμηλή πορεία στον πίνακα τηλεθέασης.

Ωστόσο εδώ και λίγο καιρό υπάρχουν επαφές και συζητήσεις ώστε ο σταθμός να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον ψυχαγωγικό τομέα τόσο με την παραγωγή εκπομπών, όσο και άλλων format, όπως το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» με σκοπό να ενταχθεί στο καθημερινό απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού δίνοντας πάσα στο βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Για την παρουσίαση του μάλιστα ακούγεται έντονα το όνομα της Μαρίας Μπακοδήμου που εκτιμάται ότι με την εμπειρία και το χιούμορ της θα κάνει πιο δυνατό τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο».

Έτσι λοιπόν αν όλα εξελιχθούν θετικά, το τηλεπαιχνίδι με την Μαρία Μπακοδήμου στο «τιμόνι» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τέλη Οκτωβρίου με σκοπό να ενδυναμώσει το ΟΡΕΝ στη «μάχη» της τηλεθέασης.