Η Μαρία Μπακοδήμου στο δυναμικό της Barking Well

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας του Νίκου Κοκλώνη
Μαρία Μπακοδήμου
Η Μαρία Μπακοδήμου

Την Παρασκευή (12.12.2025) η Barking Well ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Μαρία Μπακοδήμου.

Η Μαρία Μπακοδήμου αναμένεται να αναλάβει κάποιο τηλεοπτικό project, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το ύφος και το είδος της εκπομπής που θα παρουσιάσει. Βέβαια, η γνωστή παρουσιάστρια έχει τεράστια εμπειρία στον τομέα της ψυχαγωγίας, ως εκ τούτου θα τη δούμε σίγουρα σε κάτι ψυχαγωγικό. 

«Η Barking Well Media, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την αγαπημένη και επιτυχημένη παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια επιστρέφει στην οικογένεια της Barking Well για να συνεχίσει τις επιτυχημένες συνεργασίες της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σύντομα θα επανέλθει στην μικρή οθόνη παρουσιάζοντας όπως πάντα με επιτυχία νέες παραγωγές της εταιρίας Barking Well. Η Μαρία Μπακοδήμου θα συνεχίζει να ψυχαγωγεί το τηλεοπτικό κοινό, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

 Η Barking Well Media την υποδέχεται και της εύχεται καλή επιτυχία!», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη

