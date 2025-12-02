Η Μαριάνα Πουρέγκα στο newsit: Οι εξελίξεις – φωτιά στο «Μια νύχτα μόνο», η τηλεόραση και το κίνημα meToo

Η Μαριάννα Πουρέγκα είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός, με όνειρα και όρεξη που έχει καταφέρει να διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία τόσο στις θεατρικές σκηνές όσο και στη «μικρή οθόνη». Φέτος την απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», που προβάλλεται από Κυριακή έως Τρίτη μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα μίλησε αποκλειστικά στο newsit.gr για τις εξελίξεις – φωτιά που έρχονται στη συνέχεια του σίριαλ «Μια νύχτα μόνο», τη συνεργασία της με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, τα όσα αγαπάει στην τηλεόραση ως μέσο της δουλειάς της αλλά και σε αυτά που έχουν αλλάξει στον χώρο της τέχνης μετά το κίνημα meToo. Παράλληλα, η Μαριάννα Πουρέγκα τονίζει ότι η ομορφιά πόρτες στον χώρο της τέχνης αλλά για εκείνη μεγαλύτερη αξία έχουν η αυθεντικότητα και το ταλέντο!

Οι αποκαλύψεις για το «Μια νύχτα μόνο»

Φέτος σε απολαμβάνουμε στη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο». Πώς νιώθεις που είσαι μέρος αυτής της δουλειάς;

Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί καταρχάς με προσέγγισε ο σκηνοθέτης μας, ο Στάμος Τσάμης, με τόση γενναιοδωρία και πίστη, όταν μου πρότεινε τον ρόλο της Ελένης, που με συγκίνησε από το πρώτο λεπτό. Είχε τέτοιον ενθουσιασμό και προσμονή και τόσο καθαρό όραμα για το όλο εγχείρημα που δεν μπορούσα παρά να δεχτώ. Κατά δεύτερον, όλη, μα όλη, η ομάδα, οι υπόλοιποι ηθοποιοί και τα δύο συνεργεία είναι τόσο καλοί στη δουλειά τους και τόσο ευχάριστοι και ευγενικοί άνθρωποι που χαίρεσαι να δουλεύεις μαζί τους. Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στην επιτυχία που ήδη σημειώνει η σειρά μας, γεγονός που μας δίνει μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί πραγματικά δουλεύουμε πολύ σκληρά και με πολλή έγνοια όλοι και θέλουμε να αρέσει στον κόσμο.

Πώς είναι η συνεργασία σου με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, που υποδύεται την καλύτερή σου φίλη;

Είναι μια πολύ όμορφη και ζεστή συνεργασία. Η Μαριλίτα είναι μία πολύ καλή ηθοποιός, έχει μεγάλη εμπειρία μπροστά στην κάμερα, ξέρει κάθε στιγμή τι να κάνει και πώς να το κάνει, πράγμα το οποίο είναι πολύ βοηθητικό και καθησυχαστικό και για μένα. Έχουμε βρει και έναν προσωπικό κώδικα επικοινωνίας, που μας βοηθάει να συγκεντρωνόμαστε, αλλά και να γελάμε και να αποφορτιζόμαστε, όποτε χρειάζεται. Χαίρομαι πολύ που μέσω αυτής της δουλειάς γνωρίζω και τη Μαριλίτα και φυσικά και τους υπόλοιπους συναδέλφους μου. Είναι όλοι εξαιρετικοί.

Έχεις κοινά στοιχεία με τον ρόλο της Ελένης;

Έχω ναι, νομίζω πως πάντα έχω έστω κι ένα κοινό στοιχείο με κάποιον ρόλο. Η Ελένη είναι μία στοργική και τρυφερή φίλη, πράγμα που πιστεύω πως έχω κι εγώ σαν χαρακτηριστικό. Είναι εκεί για να σε ακούσει όταν χρειαστεί, βάζει προτεραιότητα τον άλλον όταν αυτό απαιτείται. Αυτό όμως που της συμβαίνει παράλληλα είναι ότι έχει περάσει δύσκολα στο παρελθόν και βγαίνουν ανασφάλειες και θολή κρίση κάποιες στιγμές. Είναι πολύ ταλαιπωρημένο πλάσμα με «σκοτάδια», αλλά έχει ανάγκη για αγάπη και συναισθηματική ηρεμία. Σε κάποια σημεία ταυτίζομαι μαζί της, σε κάποια άλλα έρχομαι σε τρελή αντιπαράθεση μέσα μου. Αυτό όμως είναι και το ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι πρόσφορο έδαφος να το ανακαλύψεις και να δοκιμαστείς.

Τι να περιμένει το κοινό στα επόμενα επεισόδια της σειράς;

Έρχονται μεγάλες ανατροπές. Πολλά πράγματα ξεκαθαρίζουν και μπαίνουν σε μία πιο ομαλή πορεία κι άλλα μπερδεύονται και δυσχεραίνουν τις ζωές των ηρώων. Αναμφισβήτητα, μιλάμε για μία σειρά πολλών επεισοδίων, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πως έχουμε να δούμε πολλά. Προτιμώ να μην αναφερθώ πιο συγκεκριμένα, γιατί σαν τηλεθεάτρια δεν μου αρέσουν πολύ τα spoilers και δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο.

Θα συνεχίσει η Ελένη να τρέφει αισθήματα για τον Σταύρο; Θα τον διεκδικήσει;

Φυσικά και θα συνεχίσει. Είναι ένα αληθινό και βαθύ συναίσθημα αυτό που τρέφει η Ελένη για τον Σταύρο, ασχέτως που ως τώρα δεν έχει ανταπόκριση. Είναι ερωτευμένη μαζί του, για την ώρα το ζει μόνη της, προσπαθεί με τον τρόπο της να του το εκφράσει κι ενώ αυτός το αναγνωρίζει, μέχρι στιγμής δεν έχει μάτια για άλλη πέρα από την Αρετή. Θα έρθει όμως η στιγμή που θα στραφεί το ενδιαφέρον του στην Ελένη. Και θα είναι μία σχέση αυτή πολύ έντονη και με ακραία σκαμπανεβάσματα.

Την έχουμε δει σε δύσκολες στιγμές να βρίσκει παρηγοριά στο ποτό. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από τα όρια αυτή η κατάσταση;

Καλώς ή κακώς, μιλάμε εδώ για έναν εθισμό που είναι δύσκολο να οριοθετηθεί. Πόσο μάλλον, όταν μιλάμε για τη δεδομένη φάση που η Ελένη είναι αδύναμη, εύθραυστη και ανασφαλής και δεν μπορεί να αξιολογήσει καθαρά τα δεδομένα γύρω της. Θα ξεφύγει, με καταστροφικές συνέπειες και για την ίδια και για τους γύρω της.

Η τηλεόραση, το «Άρωμα γυναίκας» και η υποκριτική

Τι αγαπάς στην τηλεόραση ως μέσο της δουλειάς σου;

Μου αρέσει που η τηλεόραση είναι ένα μέσο που με βάζει στα σπίτια των ανθρώπων. Μου αρέσει σαν σκέψη αυτό. Ξέρω ότι πολύς κόσμος βρίσκει παρηγοριά στην τηλεόραση είτε για να χαλαρώσει, είτε για να ψυχαγωγηθεί, είτε για να έχει λίγη παρέα. Με συγκινεί πολύ αυτό, ότι κάποιος σε παρακολουθεί και του κρατάς συντροφιά. Το συνειδητοποιώ και τώρα που με σταματάνε πολλοί στο δρόμο και μου λένε «ευχαριστώ» τόσο θερμά, τόσο γενναιόδωρα.

Θεατρικά σε απολαμβάνουμε στην παράσταση «Άρωμα γυναίκας». Τι θα δει όποιος έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση;

Θα δει μία πολύ τρυφερή ιστορία βαθιά ανθρώπινη, συγκινητική και με πολύ χιούμορ, που θα τον ταξιδέψει για λίγο στην Ιταλία. Ο τυφλός λοχαγός Φάουστο ξεκινάει ένα ταξίδι με το τρένο από το Τορίνο στη Νάπολη, έχοντας δίπλα του για σύνοδο τον νεαρό φαντάρο Τσίτσο. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού συναντιούνται με τον εαυτό τους και με αξίες όπως η φιλία, ο έρωτας, η δίψα για ζωή, η αποδοχή. Είναι ένα έργο για όσα δε βλέπουν τα μάτια και για όσα τα μάτια της ψυχής ποτέ δεν ξεχνούν.

Πώς αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός;

Ήταν κάτι που υπήρχε πάντα μέσα μου σαν ορμή. Ακόμη κι αν ακολούθησα για αρκετά χρόνια ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο δράσης, η ζωή έφερε στον δρόμο μου έναν άνθρωπο που ασχολούνταν ήδη με το θέατρο και με έκανε να εμπνευστώ και να κυνηγήσω κι εγώ την τύχη μου στον χώρο αυτό. Ήταν μία πολύ έντονη ανάγκη, καθώς φαίνεται, που βρήκε την κατάλληλη στιγμή και συνθήκη να ανθίσει. Και είμαι αληθινά ευγνώμων γι’ αυτό.

Μαριάννα Πουρέγκα: «Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να παίξει έναν ρόλο στον χώρο της τέχνης»

Είσαι μία νέα όμορφη γυναίκα! Θεωρείς ότι η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να αποτελέσει «εισιτήριο» ή «εμπόδιο» στον χώρο της τέχνης;

Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να παίξει έναν ρόλο στον χώρο της τέχνης, αλλά η αξία της τέχνης – ευτυχώς – δεν περιορίζεται σε αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις, η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να λειτουργήσει ως «εισιτήριο», ειδικά στον χώρο της μόδας ή της τηλεόρασης, όπου η εικόνα παίζει σημαντικό ρόλο. Οι άνθρωποι εξάλλου τείνουν να αξιολογούν πολλές φορές με βάση την πρώτη εντύπωση. Για μένα όμως, μεγαλύτερη αξία έχουν η αυθεντικότητα και το ταλέντο. Το αληθινά σημαντικό είναι η ουσιαστική δουλειά και η αφοσίωση και το πολύ προσωπικό κομμάτι που έχει να προσφέρει κανείς. Αυτό το σπάνιο αποτύπωμα του καθενός.

Το κίνημα meToo έχει αλλάξει το «τοπίο» στο ελληνικό θέατρο;

Θαρρώ πως ναι, σε μεγάλο βαθμό. Θέλω να πιστεύω πως οι άνθρωποι είναι λίγο πιο έτοιμοι πλέον να υπερασπιστούν εαυτόν, συναδέλφισσες και συναδέλφους, να αντιδράσουν σε κάποια αδικία ή κακοποιητική συμπεριφορά, ακριβώς γιατί έχουν υπάρξει πολλές γενναίες αντίστοιχες κινήσεις όλο αυτό το διάστημα. Θα είναι ακόμη πιο ενθαρρυντικό αν όλα τα θύματα έβρισκαν κάθε φορά τη δικαίωση που τους αξίζει. Και χαίρομαι πολύ όταν βλέπω εν δυνάμει θύτες να τριπλοσκέφτονται πώς θα μιλήσουν και πώς θα συμπεριφερθούν. Κάτι αλλάζει λίγο λίγο. Αρκεί να είμαστε όλοι ενωμένοι και να αλληλοτροφοδοτούμαστε με κουράγιο για να μη φοβόμαστε και να μη λυγίζουμε.

Έχεις συναντήσει δυσκολίες στην καριέρα σου;

Θα ήταν ψέμα να πω πως δεν έχω συναντήσει δυσκολίες. Αυτό που με βοηθάει πολύ είναι να μένω πιστή στο κέντρο μου, είναι να εκφράζω κάθε στιγμή στον απόλυτο βαθμό αυτό που νιώθω, χωρίς να καταπιέζομαι, πάντα με ευγένεια και σεβασμό. Κυρίως όμως να μην χάνω τον προσανατολισμό μου. Σε αυτό φυσικά με βοηθούν και οι άνθρωποί μου που μου υπενθυμίζουν κάθε κρίσιμη στιγμή ποια πραγματικά είμαι.

Τα όνειρα για το μέλλον

Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον;

Oνειρεύομαι υγεία, ένα γερό σώμα, ένα καθαρό μυαλό, τους ανθρώπους μου, όμορφες και υγιείς συνεργασίες και ταξίδια. Δεν έχω ταξιδέψει πολύ ως τώρα, εύχομαι να τα καταφέρω στο εγγύς μέλλον.

Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου σχέδια;



Για την ώρα απολαμβάνω την παράστασή μας και τη σειρά μας. Είμαι αφοσιωμένη σε αυτά τα δύο μεγάλα εγχειρήματα. Οι συζητήσεις που αφορούν τα επόμενα βήματα γίνονται με αργό ρυθμό και – όσο γίνεται – με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Για να δούμε τι θα φέρει τελικά!