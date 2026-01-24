Η μεγάλη χίμαιρα – επόμενο επεισόδιο: Η μικρή Άννα αρρωσταίνει βαριά, ο Μηνάς επιστρέφει από την Αθήνα

Η δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Η μεγάλη χίμαιρα» έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού με τις μεγάλες ανατροπές της. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 22:00.

Η μεγάλη χίμαιρα – Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» για τις μακρινές θάλασσες της Άπω Ανατολής. Στη Σύρο, η Μαρίνα ζει κλεισμένη στο σπίτι με τη Ρεΐζαινα και τη μικρή Άννα, ανάμεσα στη μοναξιά, την οικονομική στενότητα και την αίσθηση πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Τα παλιό της τραύμα ενεργοποιείται ξανά, ενώ η σκέψη του Μηνά – που κάνει πια καριέρα στην Αθήνα και ετοιμάζεται για αρραβώνα – δεν την αφήνει να ησυχάσει.

Στα ξένα λιμάνια, ο Γιάννης εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού, αλλά ένα απρόσμενα ευνοϊκό τηλεγράφημα από τον Καστρινό φέρνει την ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση και πιο γρήγορη επιστροφή.

Την περίοδο του καρναβαλιού, η Μαρίνα στέλνει την Άννα σε ένα αποκριάτικο παιδικό πάρτι στην πόλη, ντυμένη «Χίμαιρα», για να γνωρίσει επιτέλους άλλα παιδιά. Εκείνο το βράδυ, όμως, η ψυχική της ένταση κορυφώνεται. Μόνη στο σπίτι, με τον ήχο του καρναβαλιού να φτάνει ως το Επισκοπειό, παραδίδεται σε εφιαλτικές φαντασιώσεις και, παρακινημένη από μια βαθιά εσωτερική ταραχή, βγαίνει κρυφά στη νύχτα, χαμένη μέσα στο πλήθος της Ερμούπολης. Μια παρορμητική της επιλογή θα τη γεμίσει ενοχές.

Το ξημέρωμα, επιστρέφοντας λαθραία στο σπίτι, η Μαρίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη δυστυχία: η Άννα έχει αρρωστήσει βαριά. Η Ρεΐζαινα την κατηγορεί σιωπηλά αλλά αμείλικτα, ο Μηνάς φτάνει εσπευσμένα από την Αθήνα, και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η υγεία της μικρής Άννας επιδεινώνεται.