Η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε στον Alpha: «Σας πεθυμήσαμε και μας πεθυμήσατε, το εισπράττω αυτό»

Η Ναταλία Γερμανού επέστρεψε στον ALPHA με την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» που μεταδίδεται για όγδοη συνεχή χρονιά.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025) έχοντας στο πλευρό της ξανά τους συνεργάτες της, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Άγγελος Βουράκης και Ελιάνα Χρυσικοπούλου. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού εμφανίστηκε στην εκπομπή της ανανεωμένη, με νέο χρώμα στα μαλλιά της.

«Γεια σας. Ξεκινάμε με υπόκλιση! Καλώς σας βρήκαμε», είπε η Ναταλία Γερμανού, χορεύοντας το κομμάτι «Σαντρέ» της Άννας Βίσση.

«Αυτή η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο, σας το ορκιζόμαστε. Όγδοη σεζόν φέτος. Μας λείψατε πάρα πολύ. Το συνειδητοποιήσαμε αυτές τις ημέρες που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Σας πεθυμήσαμε και μας πεθυμήσατε, το εισπράττω αυτό. Το καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, από τον κόσμο που συναντούσα έξω. Έχετε ανάγκη να χαμογελάσετε και αυτό θα κάνουμε. Καλώς σας ξαναβρήκαμε, καλώς σας ήρθαμε, καλή σεζόν, με υγεία», συνέχισε να λέει ευχαριστώντας τους συνεργάτες του ονομαστικά.

«Όλο αυτό είναι το σπίτι μου, έτσι το νιώθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του ALPHA που με κάνουν με κάθε τρόπο να αισθάνομαι χρήσιμη και πολύτιμη. Σας αγαπώ οικογένεια του ALPHA και αγαπώ και τους δημοσιογράφους», πρόσθεσε η Ναταλία Γερμανού.