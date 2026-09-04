Σταύρος Φλώρος: Η αγωγή των $100 εκατ. και οι καταγγελίες για όσα έγιναν μετά το ατύχημα στο Survivor όπου ακρωτηριάστηκε

«Βόμβα» έριξε ο Σταύρος Φλώρος λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Σε συνέχεια των αποκαλύψεων σχετικά με την αγωγή ύψους 100.000.000 δολαρίων που ζητάει ως αποζημίωση για το ατύχημά του στο Survivor, αποκαλύπτεται από την Daily Mail ότι ο παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΙ κάνει σοβαρές καταγγελίες για όσα συνέβησαν τις πρώτες στιγμές μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος ενώ ψάρευε στην παραλία όπου διέμεναν οι παίκτες του Survivor, υπέστη ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναγκαστεί να τελειώσει το Survivor και να του απονείμει τον τίτλο του νικητή. Ο 22χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημμα σε γνωστό νοσοκομείο του Μαιάμι και λίγο αφότου επέστρεψε στην Ελλάδα κατέθεσε αγωγή κατά της παραγωγής του παιχνιδιού, ζητώντας αποζημίωση 100.000.000 δολαρίων.

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Σύμφωνα με την Daily Mail, στην αγωγή του ο Σταύρος Φλώρος φέρεται να ισχυρίζεται ότι οι άνθρωποι της παραγωγής του Survivor, μετά το ατύχημά του, έδωσαν στους υπόλοιπους παίκτες ουσίες για να παραμένουν ήρεμοι.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τη πλευρά της παραγωγής, ούτε έχει υπάρχει διάψευση του δημοσιεύματος. Οι σοκαριστικές καταγγελίες δεν σταματάνε εκεί αφού επιπλέον ο Σταύρος Φλώρος ανέφερε πως η παραγωγή προσέφερε σε αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος το βραβείο της δεύτερης θέσης εάν υπογράψει «ψευδή δήλωση» για τον τρόπο με τον οποίο έγινε.

Μιλώντας στη Daily Mail ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει ότι ανακηρύχθηκε νικητής αποκλειστικά και μόνο επειδή υπέστη τον «καταστροφικό τραυματισμό». Φέρεται να σημειώνει επίσης πως προχωρά σε νομικές ενέργειες προκειμένου «ο κόσμος να μάθει την αλήθεια» για όσα βίωσε.

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«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», ανέφερε.

Στην αγωγή αναφέρονται ως εναγόμενοι ο ιδιοκτήτης της Acun Medya, Ατζούν Ιλιτζαλί, και εταιρείες μέσων ενημέρωσης που του ανήκουν, οι Acun Medya, Acun Medya Global και η Acun LLC με έδρα τη Φλόριντα, αλλά και ο ΣΚΑΙ, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Όπως αναγράφεται τα κινητά τους τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές συσκευές των παικτών κατασχέθηκαν, γεγονός που δεν τους επέτρεψε να καλέσουν βοήθεια ή να προστατευθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η παραγωγή έλεγχε τις κινήσεις των μελών του καστ, την πρόσβασή τους σε τροφή και νερό, καθώς και τη σωματική τους ασφάλεια», αναφέρει στην αγωγή.

Η στιγμή του ατυχήματος

Ο Σταύρος Φλώρος χτυπήθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους όταν είχε πάει για ψαροντούφεκο κοντά στην παραλία όπου έμενε μία από τις ομάδες του Survivor.

Σύμφωνα με την αγωγή που αποκαλύπτει η Daily Mail, το σκάφος που χτύπησε τον Σταύρο Φλώρο συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει, έως ότου οι περίπου 20 τουρίστες που επέβαιναν σε αυτό απαίτησαν από τον χειριστή να κάνει αναστροφή.