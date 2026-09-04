Ο Νίκος Στραβελάκης επέστρεψε στο OPEN μετά από 3 μέρες απουσίας – Η αμήχανη στιγμή και το «καρφί» προς την Κατερίνα Παπακωστοπούλου

Πίσω στην πρωινή εκπομπή του Open, «10 Παντού», μετά από 3 μέρες απουσίας, επέστρεψε σήμερα Παρασκευή (4/9/2026) ο Νίκος Στραβελάκης ο οποίος θα συμπαρουσιάζει φέτος με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Τα πρώτα λεπτά στον αέρα βέβαια ήταν λίγο αμήχανα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Νίκος Στραβελάκης, καλημέρισε τους τηλεθεατές με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου, «Σ’ Αναζητώ στη Σαλονίκη» με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να υπενθυμίζει στους τηλεθεατές πως θα βρίσκεται και το Σαββατοκύριακο στον τηλεοπτικό αέρα παρουσιάζοντας το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Με αφορμή αυτό ξεκίνησε να ενισχύεται το… περίεργο κλίμα.

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«Μας ξύπνησες μνήμες με αυτή την επιλογή τραγουδιού» είπε αρχικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να αρχίζει να μιλάει αμέσως για τη ΔΕΘ.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου συμπλήρωσε: «Καλά εγώ Σαββατοκύριακο δουλεύω, 1 η ώρα μεσημεριανό δελτίο. Θέλω τους φίλους να είναι συντονισμένοι στο Open και το Σαββατοκύριακο. Να τα λέμε αυτά», είπε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Κατερίνα μου, δουλεύω 365 μέρες το χρόνο. Ακολουθώ τα ήθη του διευθυντή μας, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου», της απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης, με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει: «Έχω μπει στο ίδιο τριπάκι να ξέρετε και μ’ αρέσει πολύ».

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«Μη λες μεγάλες κουβέντες. Το ίδιο τριπάκι με τον Παναγιωτόπουλο δεν γίνεται», συμπλήρωσε ο Νίκος Στραβελάκης.

Υπενθυμίζεται πως από το «10 παντού» αποχώρησε η Μίνα Καραμήτρου με προορισμό τον ΣΚΑΪ.