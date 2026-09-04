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Μαρία Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν είχε να αποδείξει τίποτα όμως δούλευε σαν να είχε να αποδείξει τα πάντα»

«Έχω κρατήσει την εργατικότητά του. Σε όλη μου τη διαδρομή δεν έχω δει άνθρωπο να εργάζεται περισσότερο», ανέφερε για τον αείμνηστο δημοσιογράφο
Γιώργος Παπαδάκης / Μαρία Αναστασοπούλου
Φωτογραφία αρχείου NDP
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Για την επαγγελματική της πορεία στον ΑΝΤ1, την εμπειρία της στο «Καλημέρα Ελλάδα» και στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη, μίλησε με ειλικρίνεια η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η γνωστή δημοσιογράφος σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «ΟΚ!», αναπόλησε στιγμές από την εποχή που παρουσίαζε την εκπομπή με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη, λέγοντας μάλιστα πως αυτό που κρατά από εκείνον είναι η εργατικότητά του. Η Μαρία Αναστασοπούλου συμπλήρωσε μάλιστα πως ο αγαπημένος δημοσιογράφος δεν είχε να αποδείξει τίποτα σε κανέναν αλλά δούλευε λες και έπρεπε να αποδείξει τα πάντα, σε όλους.

«Έχω κρατήσει την εργατικότητά του. Σε όλη μου τη διαδρομή δεν έχω δει άνθρωπο να εργάζεται περισσότερο. Ήταν ένας δημοσιογράφος που δεν είχε να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, όμως κάθε μέρα δούλευε σαν να είχε να αποδείξει σε όλους τα πάντα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Για τη μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 μετά από 15 χρόνια εργασίας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως δεν την μετάνιωσε ποτέ.

«Στα πρώτα μου χρόνια στη δημοσιογραφία, μια συνάδελφος μου είχε πει ότι σε κάθε δουλειά δουλεύουμε για την επόμενη. Ήταν πολύ μεγάλη απόφαση η μεταγραφή μου στον ΑΝΤ1, μετά από 15 χρόνια στον ΣΚΑΪ. Τότε βέβαια, διαπίστωσα ότι όλα είναι στο μυαλό μας. Η προσαρμογή έρχεται. Όταν έχεις κάνει μια συνειδητή επιλογή, θα την υπερασπιστείς, θα τη στηρίξεις και θα προσπαθήσεις να είσαι όσο καλύτερος μπορείς. Ήμουν σε μια ηλικία που ήξερα πού πατάω και αποφάσισα να κάνω το βήμα. Στην αρχή αναρωτιόμουν: “Το ’χω; Θα το κάνω;”. Αλλά μέσα μου ήξερα ότι θα τα καταφέρω. Ευτυχώς πήγαν καλά και τα δύο χρόνια στον ΑΝΤ1 και με έφεραν στο “Live You”».

Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη στιγμή που ο Γιώργος Παπαδάκης αποχώρησε από την εκπομπή αλλά και στην ανακοίνωση πως εκείνη θα είναι η διάδοχος της θέσης του.

«Αυτή η συζήτηση, ειδικά μετά την απώλεια του Γιώργου, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Ήμουν δύο χρόνια δίπλα του στο “Καλημέρα Ελλάδα” και είναι πάρα πολύ σημαντικό για το βιογραφικό μου. Ήταν φοβερά στενάχωρο ότι έφυγε από την εκπομπή, ήμασταν εκεί στην αποχώρησή του, και λίγους μήνες μετά έφυγε από τη ζωή. Όλα τα υπόλοιπα μου φαίνονται πάρα πολύ μικρά», πρόσθεσε.

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