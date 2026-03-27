«Η χρονιά που πήγε η Μαρίνα Σάττι στη Eurovision ήταν δύσκολη, το κλίμα ήταν πολύ βαρύ», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου

Ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, που είναι ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision και ραδιοφωνικός παραγωγός, αποκάλυψε τα πάντα τόσο για τη φετινή αποστολή με τον Akyla όσο και τις δυσκολίες που υπήρξαν όταν διαγωνίστηκε η Μαρίνα Σάττι.

Ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (27.03.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και μίλησε για όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αποκαλύπτοντας πολλά τόσο για τον Akyla όσο και για τη Μαρίνα Σάττι, που εκπροσώπησε τη χώρα μας στη Eurovision το 2024.



«Είναι αλήθεια ότι έχουμε τον φάκελό μας με κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισης του Akyla. Έτσι το ορίζουν οι κανονισμοί. Δηλαδή, ήταν 9 Μαρτίου φέτος το deadline. Αυτός ο φάκελος έχει την αρχική ιδέα σε σχέση με το πώς θα παρουσιαστεί το τραγούδι πάνω στη σκηνή. Έχει ένα look and feel σχετικά με το outfit, το τι θα φορέσει. Ξέρουμε και τα ρούχα. Ξέρουμε πώς θέλουμε να είναι», είπε αρχικά.

«Θέλουν να ξέρουνε ακριβώς πώς θα κινηθεί η παρουσίαση πάνω στη σκηνή, για να οργανώσουν κι αυτοί όλο το staging, γιατί πρέπει να προγραμματιστούν τα φώτα… Αφορά τα ρούχα, τον φωτισμό… Tα φώτα πώς θα προγραμματιστούν πάνω στη σκηνή, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα φώτα. Επίσης έχει κομμάτια… αν έχεις props πάνω στη σκηνή, αν έχεις σκηνικά… Όλα αυτά είναι logistics, πράγματα πολύ δύσκολα και πρακτικά που πρέπει να μεταφερθούν σκηνικά στη Βιέννη τώρα, να επιστρέψουν πίσω», πρόσθεσε για την εμφάνιση Akyla.

Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου υπογράμμισε: «Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μετά τις 9 Μαρτίου δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι στο τραγούδι, το οποίο είναι αυστηρά μέχρι 3 λεπτά για όλες τις χώρες».

Όσο για το πόσα άτομα θα είναι πάνω στη σκηνή, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου αποκάλυψε: «Υπάρχει περιορισμός. Πρέπει να είναι 6 συνολικά άτομα μαζί με τον καλλιτέχνη. Έχουμε props (σ.σ. σκηνικά αντικείμενα»). Σκηνικό θα έχουμε. Τα τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός προσπαθεί να γίνει όλο και πιο εύκολος για τους διοργανωτές. Η αλήθεια είναι. Οπότε, σου λένε ότι αν θέλεις να τυπώσεις εσύ, είναι πιο άμεσο… Είναι πιο εύκολο στο να τους δώσεις έτοιμα τα γραφικά», πρόσθεσε ο αρχηγός ελληνικής αποστολής.

«Η αλήθεια είναι ότι φέτος, έγινε η επιλογή να γίνει αυτό το promo tour του Akyla. Έχει μια δυναμική ο Akylas και είπαμε να την ενισχύσουμε», τόνισε ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα «μυστικά της επιτυχίας» μία αποστολής.

«Αυτό νομίζω που παίζει πολύ μεγάλη σημασία, είναι το κλίμα στην αποστολή. Από ‘κει ξεκινάνε όλα και τελειώνουν όλα. Το πόσο δεμένη είναι η ομάδα. Πόσο καλό είναι το κλίμα. Να είναι όλοι χαρούμενοι… Αυτό, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά είναι σαν εκδρομή. Αν το αντιμετωπίσεις σαν μια εκδρομή, που οι άνθρωποι είναι φίλοι και είναι δεμένοι μεταξύ τους, το αποτέλεσμα θα είναι καλό.

Όμως μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, απ’ την πλευρά της διοργάνωσης, να υπάρχει κάποια δυσκολία… Το άγχος είναι τεράστιο, έτσι; Και για τους καλλιτέχνες και για τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής. Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθόλου. Έχουν υπάρξει καλλιτέχνες που ήταν δύσκολη η συνεργασία.

Το 2016 που ήταν οι Argo, είχανε όλη την καλή διάθεση, αλλά η σκηνή είναι πολύ μεγάλη και γυροφέρνει… Είναι ένας πολύ μεγάλος διαγωνισμός και θέλει να έχεις εμπειρία, να μπορέσεις να διαχειριστείς το άγχος σου», αποκάλυψε.

«Η χρονιά που πήγε η Μαρίνα Σάττι ήταν μια δύσκολη χρονιά… Είχε κριτική στην Ελλάδα, το θυμάμαι αυτό. Ήταν μια δύσκολη χρονιά… εκεί. Δηλαδή, στο πεδίο ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ε και το κλίμα ήταν πολύ βαρύ… μέσα στο bubble, έτσι λέγεται ο χώρος που είναι τα παρασκήνια. Και ήταν δύσκολα εκεί. Για οποιονδήποτε ήταν δύσκολα. Δεν ήταν εύκολα… δεν ήταν εκδρομή… Υπήρχε όλη αυτή η ατμόσφαιρα γύρω απ’ την πολιτική.

Υπάρχει πάντα ένας σχεδιασμός σχετικά με τη διαχείριση της, της κρίσης. Γιατί, όπως είπαμε, είναι μια ομάδα που εργάζεται, δεν είναι μόνο η αποστολή. Είναι και οι άνθρωποι που είναι πίσω, στην Αθήνα και υποστηρίζουν την, την αποστολή. Οπότε υπάρχει ένας σχεδιασμός γύρω από τη διαχείριση της κρίσης και πώς και τι πρέπει να γίνει…», δήλωσε ακόμα ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου.