Η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται με το «Rouk Zouk» σε νέα ώρα

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Rouk Zouk», με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει για 9η σεζόν στον ΑΝΤ1.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, όπου η Ζέτα Μακρυπούλια, θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16:15, παίκτες όλων των ηλικιών που θα γράψουν τη δική τους ιστορία στο αυθόρμητο παιχνίδι του ΑΝΤ1.

Έξυπνες περιγραφές, απρόβλεπτες ατάκες, ζωηρή διάθεση, αλλά και μία παρουσιάστρια πιο κεφάτη από ποτέ θα πρωταγωνιστήσουν για άλλη μια χρονιά στο πλατό της πιο αγαπημένης συνήθειας μικρών και μεγάλων.

Και φέτος, η λίστα των «δοκιμασιών» μεγαλώνει με συναρπαστικά και super ανανεωμένα παιχνίδια, ενώ για πρώτη φορά οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν στο «Rouk Zouk» από το σπίτι. Στο παιχνίδι PHONE HOME, ο παίκτης του πλατό καλείται να περιγράψει λέξεις στον τηλεθεατή. Για κάθε λέξη που βρίσκουν κερδίζουν και οι δύο, ο παίκτης πόντους και ο τηλεθεατής… χρήματα.

Στα παιχνίδια της 9η σεζόν προστίθενται και οι δοκιμασίες SPINΑΚΑΣ και ROUK STARS.

Η πρώτη είναι μία πρόκληση… σκίτσου. Ο κεντρικός παίκτης πρέπει να σκιτσάρει σε έναν πίνακα που περιστρέφεται, όσο αυτός ζωγραφίζει. Στη δεύτερη, 4 παίκτες κάνουν μία μίνι… performance. Χορεύοντας και τραγουδώντας, πρέπει να υποδυθούν έναν καλλιτέχνη και ο συμπαίκτης τους να καταλάβει ποιον μιμούνται κάθε φορά.

Στο «Rouk Zouk» με την Ζέτα Μακρυπούλια, μπορεί να έχουμε ακούσει πολλά και απολαυστικά, αλλά από την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 16:15 είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και να ζήσουμε ακόμα περισσότερα!

