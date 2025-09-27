Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «Είχα δύο τηλεοπτικές προτάσεις αλλά δεν με πήραν σε αυτή που ήθελα»

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης έδωσε μία ειλικρινή συνέντευξη κα αποκάλυψε ότι παρόλο που είχε μόνο δύο τηλεοπτικές προτάσεις δε θα βρίσκεται φέτος σε κάποια σειρά, διότι ναυάγησε η πρόταση που τον ενδιέφερε.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και εξομολογήθηκε τα πάντα στην Ελένη Τσολάκη. Μάλιστα, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης παραδέχτηκε ότι είπε το «ναι» σε μία σειρά αλλά τελικά θα μείνει εκτός τηλεόρασης.

«Με τα χρόνια σου κάνουν λιγότερες προτάσεις, οπότε έχεις λιγότερο δέλεαρ. Είχα πει “ναι” σε μια δουλειά που τελικά που ναυάγησε. Είχα δύο προτάσεις μόνο, παρά τις 30 σειρές που υπάρχουν. Η μια που ήθελα δεν έκατσε. Δεν με πήρανε. Θα γίνει η σειρά, γυρίζεται τώρα. Συμβαίνουν αυτά στη δουλειά. Μπορεί να μιλάς για τρεις δουλειές και να μην γίνει καμία», ανέφερε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

«Δεν έχει νόημα να πω ποια είναι. Αυτά είναι στα πλαίσια του κουτσομπολιού. Αυτά συμβαίνουν. Παλιά κλείναμε τρεις δουλειές και γίνονταν κι οι τρεις ή μπορεί να ακυρωθούν κι οι τρεις ή η μία. Δεν υπάρχει προγραμματισμός», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός.

Επίσης, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στους ρόλους που τον ενδιαφέρουν αλλά και τις σειρές στις οποίες θα ήθελε να έχει πάρει μέρος.

«Κυρίως θέλω να κάνω σινεμά. Έτυχε δυο πράγματα να πάνε καλά. Δεν είδα κανένα σενάριο που να με εμπνέει. Αν προκύψει κάτι θα το κάνω. Αυτές που γίνονται με πολλά επεισόδια με πολύ άγχος. δεν με ενδιαφέρουν. Στα “Μαύρα Μεσάνυχτα” ή στο “Νησί” θα ήθελα να είμαι», παραδέχτηκε στη συνέχεια.