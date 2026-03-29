Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Ο Αλεβιζάτος παίρνει τον έλεγχο του ναυπηγείου

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 03 Απριλίου 2026, στις 19:00.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Eπεισόδιο 112ο: Ο Βρεττός δέχεται απειλές, ενώ περιμένει όλη την οικογένεια για να τους πει την αλήθεια. Ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να μείνει στην Αθήνα αυτή τη φορά. Ο Βασίλης συγκρούεται με την Ουρανία μόλις μαθαίνει ότι επιστρέφει ο Πέτρος. Η κατάσταση μεταξύ τους χειροτερεύει, καθώς εκείνος έχει αρχίσει πάλι το ποτό. Ο ερχομός της Σοφίας στην Αρσινόη για γυρίσματα φέρνει αναστάτωση αλλά μια αναποδιά θα κάνει τον Τέλη πρωταγωνιστή. Η Ηλέκτρα αμφιβάλει για τον Νικήτα που προσπαθεί να της δημιουργήσει ενοχές. Ο Παύλος με τη Νεφέλη μαθαίνουν τα ευχάριστα για την επιστροφή της κόρης τους, αλλά η συμπεριφορά της Νεφέλης οδηγεί τον Παύλο σε μια δύσκολη απόφαση. Ο Πιλίδης αποφασίζει να ερευνήσει τις υποψίες του για τον Ανέστη και βρίσκεται μπροστά σε μια έκπληξη. Ο Μπόγρης αναγκάζεται από τον Ιγνατιάδη (Γιώργος Κοσκορέλλος) να φέρει δυσάρεστες ειδήσεις στον Βρεττό, καθώς η Δανάη κινδυνεύει.

Ηλέκτρα – Τρίτη 31 Μαρτίου

Eπεισόδιο 113ο: Μια καινούργια μοιρασιά στην πράσινη τσόχα, φέρνει αναπάντεχες εξελίξεις στο ναυπηγείο. Το γεύμα που οργάνωσε ο Βρεττός, για να αποκαλύψει την αλήθεια, κατέληξε να γίνει το σκηνικό διαπραγμάτευσης για την απελευθέρωση της Δανάης από τον Ρένο. Στο στήθος της Ηλέκτρας καίει η φλόγα για την ασφάλεια της κόρης της και δεν υπολογίζει, ούτε και φοβάται τους νταήδες που την απειλούν. Μέχρι που, ένας πυροβολισμός, θα βάλει τέλος στις διαμάχες. Ποιος κρατάει το όπλο αυτή τη φορά; Ο Τέλης αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα, όσο η Σοφία πείθει την Μερόπη να την βοηθήσει στα σχέδιά της. Και η παρτίδα συνεχίζεται με την Δανάη να κερδίζει – για πόσο ακόμη; Η Δόμνα όμως, δεν μπορεί να πει το ίδιο για εκείνη, αφού ο Πιλίδης γνωρίζει πια το μυστικό της και ακόμη δεν έχει κάνει καθαρές τις προθέσεις του. Ποια απόφαση θα πάρει, πριν σηκώσει το ακουστικό; Θα προλάβει άραγε ο Βρεττός να ειδοποιήσει τον Νικόλα ή θα τον προδώσει η καρδιά του, πάνω από τα συμβόλαια παραχώρησης του ταρσανά;

Ηλέκτρα – Τετάρτη 01 Απριλίου

Eπεισόδιο 114ο: Όλοι περιμένουν τα νέα. Τελικά το κόλπο με τον Νικόλα δεν έπιασε και ο Βρεττός αναγκάζεται να υπογράψει. Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του ναυπηγείου να χάθηκε, αλλά η Δανάη με τον Νικόλα θα επιστρέψουν καλά στην Αρσινόη. Αλλά πριν απ’ αυτό η Δανάη ζητάει, στα κρυφά, από τον Ρένο, να του δώσει κάποιο ενέχυρο, ώστε να της δανείσει για τα χρέη που έχει. Θα δεχτεί; Από την άλλη, ο Νικόλας είναι αποφασισμένος να ξαναπάρει το ναυπηγείο με σκοτεινά μέσα. Θα τα καταφέρει; Κι ενώ η μπόρα της απαγωγής έχει περάσει δεν έχουν ηρεμήσει όλοι. Ο Παύλος σκέφτεται να χωρίσει και να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Τον χωρισμό σκέφτονται και ο Βασίλης με την Ουρανία, ενώ ο Πιλίδης αποκαλύπτει στον Χάρη ότι η Δόμνα είναι ζωντανή. Θα βάλει, τελικά αυτός, μπροστά το επαγγελματικό του καθήκον και θα μιλήσει στον Στέργιο; Κι όλα αυτά υπό την σκιά του μυστήριου, νέου ιδιοκτήτη του ναυπηγείου.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 02 Απριλίου

Eπεισόδιο 115ο: Η σκιά του Αλεβιζάτου απλώνεται απειλητικά πάνω από το ναυπηγείο, καθώς αποκαλύπτεται πως πίσω από την εταιρεία-βιτρίνα κρύβεται ο ίδιος. Ο Νικόλας επιστρέφει στο νησί για να βοηθήσει, κι η συνάντηση του με την Τιτίκα, έπειτα από τόσο καιρό, είναι επώδυνη και για τους δύο. Ο Ρένος ετοιμάζεται κι αυτός να μεταβεί στην Αρσινόη –μοιάζει να ξεκινά ένας νέος γύρος. Για τον Βασίλη και την Ουρανία μοιάζει να μην υπάρχει γύρος επόμενος. Το διαζύγιο γίνεται μονόδρομος. Ένα διαζύγιο που θα προκαλέσει τριγμούς και στον γάμο Πέτρου-Φιλιώς: εκείνη δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Πέτρος θέλει να μείνει στο νησί, για να βοηθήσει με το ναυπηγείο. Η Δανάη με τον Μπόγρη δε σταματούν να καβγαδίζουν για την απερισκεψία της να δεχθεί να παίξει αυτήν την πόκα. Εκείνη τον κατηγορεί ότι έχει γίνει ένας γέρος γκρινιάρης, οι διαφορές του φαίνονται πιο καθαρά από ποτέ. Η Νεφέλη συνεχίζει να κοντράρεται με τον Παύλο, ενώ περιμένουν να έρθει το παιδί τους στην αγκαλιά τους. Εκείνος φτάνει μες τη νύχτα έξω από το καμαράκι της Ηλέκτρας. Εκείνη νιώθει να χάνει, ξανά, τον κόσμο. Τον Χάρη τον τρώνε οι τύψεις που δεν έχει πει την αλήθεια στον Στέργιο για τη Δόμνα και αποφασίζει να επισκεφθεί ξανά το σπίτι του Ανέστη, να κάνει το καθήκον του. Όμως κανείς δεν περιμένει, το μαχαίρι που θα επιτεθεί τυφλά. Πόσο ακόμα αίμα θα χυθεί, στα χώματα της Αρσινόης;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 03 Απριλίου

Eπεισόδιο 116ο: Ο Παύλος με τη Νεφέλη έρχονται σε ρήξη, ενώ περιμένουν τη μικρή Ηλέκτρα να φτάσει από στιγμή σε στιγμή. Μια σκληρή αποκάλυψη της Νεφέλης καταρρακώνει τον Παύλο που προσπαθεί μέχρι τελευταία στιγμή να τη συνεφέρει. Πώς θα τους αντιμετωπίσει το παιδί τους; Η Ηλέκτρα παίρνει τη μεγάλη απόφαση και ο Νικήτας φέρνει τα πράγματά του στο καμαράκι της. Θα το μετανιώσει η Ηλέκτρα; Ο Χάρης αιματοκυλισμένος στο πάτωμα και η Δόμνα σε πανικό. Το σχέδιο της κινδυνεύει να πάει στράφι. Θα σώσει ο Πιλίδης τον Χάρη; Ο Πασχάλης παρακαλεί να τιμωρήσουν εκείνον και όχι την Τατάνα του. Τι θα κάνει ο διοικητής; Ο ερχομός της Κορίνας στο ναυπηγείο φέρνει έκπληξη στους Βρεττούς. Η Κορίνα είναι αποφασισμένη να τους πάρει τον αέρα. Ο Νικόλας με τον Πέτρο πρέπει να αναλάβουν δράση, καθώς ο Βρεττός δεν αντέχει πια. Ο Ρένος ανακαλύπτει πως είναι και η Δανάη στο νησί και της κάνει μια πρόταση που δεν την αφήνει αδιάφορη. Ο Κυριάκος με την Μερόπη ζητάνε από τον Στέργιο να μιλήσει στον Βασίλη. Η κουβέντα τους όμως θα ανοίξει περισσότερες πληγές…

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00