Ηλιάνα Μαυρομάτη: Ήμουν τυχερή γιατί στη διαδρομή του μπαμπά μου προς τη μεγάλη έξοδο είχα χρόνο μαζί του

Ηλιάνα Μαυρομάτη
Για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ηλιάνα Μαυρομάτη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού «Vita» και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου.

«Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή βιώνουμε απώλειες. Η καλή εκδοχή είναι να τις βιώνουμε φυσιολογικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τις βιώνουν παράδοξα και τραγικά» ανέφερε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

«Εγώ την απώλεια τη βίωσα φυσικά και ήμουν τυχερή γιατί σε αυτή τη διαδρομή του μπαμπά μου προς τη μεγάλη έξοδο είχα χρόνο μαζί του να μιλήσουμε και να λύσουμε τις όποιες διαφορές μας. Φρόντισε και αυτός ευτυχώς να το κάνει και του είμαι ευγνώμων» παραδέχθηκε η ηθοποιός.

«Ήταν βέβαια ένας πολύ μεγάλος πόνος η απώλεια του που μέχρι σήμερα, παρά τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει, τον νιώθω μερικές φορές αφόρητα. Όμως, μου δημιούργησε αισιοδοξία το γεγονός ότι κατάλαβα πως ακόμα και την τελευταία στιγμή με τους ανθρώπους σου μπορείς να επανορθώσεις.

Έτσι έγινε με μένα και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο στη ζωή ενός ανθρώπου, να μη μένουν πράγματα ανείπωτα, άρρητα. Να υπάρχει ειλικρίνεια και το θάρρος της συγγνώμης όταν χρειάζεται».

«Επίσης, μεγάλο δώρο ήταν το χιούμορ του μπαμπά μου μέχρι το τέλος. Γεγονός που με “ξεφόβ​ισε” και μένα απέναντι σε αυτό το άγνωστο που όλοι θα αντιμετωπίσουμε. Αυτό το χιούμορ πήγαζε από μια βαθιά πληρότητα, χωρίς απωθημένα. Έζησε όπως ήθελε και αυτό τον έκανε να μπορεί να φύγει ελεύθερος» συμπλήρωσε, επίσης, η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

